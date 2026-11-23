Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 nov. 2026, 10:28

Planul Uniunii Europene de a acorda Ucrainei un nou sprijin financiar provoacă tensiuni între statele membre. Premierul slovac Robert Fico a anunțat că Bratislava nu va contribui la împrumutul propus de Bruxelles.

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