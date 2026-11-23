Tensiuni majore în UE din cauza Ucrainei. Robert Fico refuză împrumutul de 45 de miliarde de euro, iar Merz amenință cu blocarea bugetului
Premierul slovac Robert Fico refuză ajutorul UE pentru Ucraina. Foto/Profimedia
Planul Uniunii Europene de a acorda Ucrainei un nou sprijin financiar provoacă tensiuni între statele membre. Premierul slovac Robert Fico a anunțat că Bratislava nu va contribui la împrumutul propus de Bruxelles.
Premierul slovac Robert Fico își menține opoziția față de finanțarea europeană destinată Ucrainei și anunță că Bratislava nu va participa la noul program de împrumut în valoare de 45 de miliarde de euro. Decizia vine în contextul presiunilor exercitate de Germania, care condiționează negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene de un acord între statele membre pentru susținerea financiară a Kievului.
Potrivit publicației TVP World, Fico a transmis, într-un mesaj video publicat în weekend, că Slovacia a refuzat să participe și la precedentul mecanism de împrumut de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei. Premierul a subliniat că poziția guvernului de la Bratislava nu se va modifica și că țara sa nu intenționează să se implice în astfel de angajamente financiare.
Liderul slovac, cunoscut pentru pozițiile sale favorabile Moscovei în raport cu alți lideri europeni, respinge astfel o nouă inițiativă de sprijin financiar pentru Kiev, în condițiile în care Uniunea Europeană încearcă să identifice resursele necesare pentru continuarea susținerii Ucrainei.
Friedrich Merz pune presiune pe statele UE pentru finanțarea Ucrainei
Refuzul lui Robert Fico vine după ce cancelarul german Friedrich Merz a transmis un avertisment statelor membre care nu sunt dispuse să contribuie la finanțarea Ucrainei.
Liderul de la Berlin a amenințat că Germania ar putea împiedica adoptarea viitorului buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034, dacă nu va exista un acord privind participarea tuturor statelor membre la efortul financiar destinat Kievului.
Mesajul lui Merz evidențiază dificultățile întâmpinate de Bruxelles în obținerea unui consens european asupra finanțării Ucrainei. În timp ce o parte dintre guverne susțin continuarea sprijinului financiar și militar, alte state, printre care și Slovacia, contestă implicarea în noi angajamente de împrumut.
Disputa urmează să fie abordată în cadrul reuniunii Grupului de la Vișegrad, înaintea summitului european programat pentru 26–27 noiembrie. Liderii UE vor discuta atunci inclusiv viitorul buget comunitar pentru intervalul 2028–2034 și resursele care ar putea fi alocate Ucrainei.
Ucraina solicită încă 70 de miliarde de euro pentru anul viitor
Nevoile financiare ale Kievului continuă să crească pe fondul războiului declanșat de Rusia și al costurilor tot mai mari pentru susținerea efortului de apărare.
În decembrie anul trecut, liderii europeni au ajuns la un acord privind un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Cu toate acestea, autoritățile de la Kiev au avertizat ulterior că suma nu va fi suficientă pentru acoperirea cheltuielilor estimate în perioada următoare.
Ucraina are nevoie de aproximativ 70 de miliarde de euro suplimentare în cursul anului viitor, pentru a-și putea acoperi necesitățile financiare în contextul continuării conflictului. Deficitul de finanțare este recunoscut și de partenerii internaționali ai țării.
Uniunea Europeană și-a asumat responsabilitatea de a acoperi cea mai mare parte a acestei sume, respectiv două treimi din necesarul estimat. Contribuția europeană ar urma să se ridice la aproximativ 45 de miliarde de euro.
Bruxelles caută soluții pentru finanțarea noului împrumut destinat Kievului
Comisia Europeană analizează în prezent variantele prin care ar putea asigura fondurile promise Ucrainei. Una dintre opțiunile luate în calcul presupune emiterea unor noi obligațiuni comune la nivel european, prin care statele membre ar putea mobiliza resursele necesare pentru sprijinirea Kievului.
Planul ridică însă probleme politice și financiare, în condițiile în care nu toate guvernele europene sunt dispuse să accepte noi obligații comune de finanțare.
La Bruxelles există speranța că liderii statelor membre vor reuși să ajungă la un compromis până la finalul anului. Refuzul Slovaciei și avertismentele Germaniei arată însă că negocierile privind viitorul sprijin financiar pentru Ucraina riscă să devină unul dintre cele mai dificile dosare de pe agenda europeană.
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