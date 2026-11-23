Un sistem automat de stingere a incendiilor instalat într-o stațiune de schi din China a ajuns subiect de glume pe internet, după ce a fost filmat în timp ce arunca un jet puternic de apă asupra unui panou decorat cu imagini de flăcări. În înregistrările distribuite pe rețelele sociale, instalația pare să încerce să stingă focul desenat pe reclama unui stand cu mâncare.
Incidentul s-a produs pe 19 noiembrie, în zona de restaurante a stațiunii de schi Wanlong, din Chongli, provincia Hebei. Dispozitivul automat, montat în tavan, a pornit în timpul programului de prânz și a direcționat apa către panoul aflat deasupra unui stand de preparate la grătar.
Imaginile au circulat rapid online, iar mulți utilizatori au glumit că inteligența artificială nu a reușit să facă diferența dintre flăcările reale și cele imprimate pe reclamă.
De ce a pornit sistemul de stingere
Explicația oferită de reprezentanții stațiunii a fost însă diferită de interpretarea devenită virală. Potrivit verificărilor făcute după incident, instalația ar fi detectat căldura provenită de la un grătar cu cărbuni amplasat în spatele panoului.
Astfel, sistemul nu ar fi declanșat alarma pentru că ar fi confundat desenul cu un incendiu, ci pentru că a identificat o sursă reală de căldură. Jetul de apă a lovit însă reclama din cauza poziționării acesteia în fața grătarului.
Relatările despre incident descriu un tun automat de stingere, care poate detecta o sursă de căldură și își poate orienta jetul de apă către zona respectivă. Înregistrarea video a creat impresia că instalația țintește în mod deliberat flăcările desenate pe panou.
Standul a fost curățat, iar grătarul a fost repoziționat
După pornirea instalației, personalul a oprit sistemul, a delimitat zona și a curățat apa acumulată. Potrivit informațiilor publicate despre incident, spațiul a fost redeschis în aproximativ 20 de minute.
Nu au fost raportate persoane rănite, iar reprezentanții stațiunii au transmis că nici clienții, nici bunurile acestora nu au fost afectate de jetul de apă.
Pentru a preveni repetarea situației, angajații au modificat poziția grătarului din spatele panoului. În acest fel, sursa de căldură nu ar mai trebui să declanșeze sistemul în condiții similare.
Clipul a stârnit reacții amuzate pe internet
Filmarea a devenit virală tocmai pentru că, privită fără explicațiile ulterioare, pare să arate un sistem inteligent care confundă o imagine cu un incendiu. Utilizatorii au ironizat capacitatea tehnologiei de a interpreta imaginile și au transformat incidentul într-o demonstrație amuzantă despre limitele automatizării.
În realitate, explicația stațiunii indică o declanșare provocată de căldura grătarului, nu o eroare de recunoaștere vizuală. Incidentul arată însă cât de importantă este amplasarea echipamentelor automate de protecție împotriva incendiilor în spații unde există surse de căldură, precum grătarele și bucătăriile comerciale.