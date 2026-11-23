Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 23 nov. 2026, 08:35

Un sistem automat de stingere a incendiilor instalat într-o stațiune de schi din China a ajuns subiect de glume pe internet, după ce a fost filmat în timp ce arunca un jet puternic de apă asupra unui panou decorat cu imagini de flăcări. În înregistrările distribuite pe rețelele sociale, instalația pare să încerce să stingă focul desenat pe reclama unui stand cu mâncare.

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