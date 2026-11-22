Autoritățile din Odesa, important oraș-port din sudul Ucrainei, au decis ca școlile să desfășoare cursurile online, după ce atacurile rusești din ultimele zile au provocat avarii majore la rețeaua de alimentare cu energie electrică, relatează AFP.
Școlile din Odesa trec la cursuri online în perioada 23-27 noiembrie
În perioada 23-27 noiembrie, școlile din Odesa vor desfășura cursurile în sistem online, a anunțat departamentul municipal de educație. Decizia a fost luată pe fondul ”întreruperilor semnificative ale alimentării cu energie electrică, electricitate și apă”.
Reprezentanții instituției le-au recomandat locuitorilor să „își încarce telefoanele, tabletele și laptopurile în măsura posibilului, astfel încât copiii să le poată folosi pentru învățare”.
Duminică, furnizorul ucrainean de energie Ukrenergo a avertizat că situația alimentării cu electricitate în orașul Odesa și în împrejurimi „rămâne extrem de dificilă”.
”Consecințele atacurilor rusești sunt majore”, a transmis compania pe rețelele de socializare, precizând că ”amploarea distrugerilor” provocate infrastructurii esențiale face ”fizic imposibilă furnizarea cantității necesare de energie electrică consumatorilor”.
Atacurile rusești au provocat pagube majore infrastructurii energetice
Penele de curent care afectează Odesa și regiunea înconjurătoare au apărut în urma unei noi serii de bombardamente asupra infrastructurii critice, desfășurate în noaptea de vineri spre sâmbătă. Ministerul Energiei din Ucraina a raportat „pagube majore” în urma atacurilor.
Din toamnă, Rusia și-a intensificat ofensiva asupra infrastructurii energetice ucrainene, în contextul scăderii temperaturilor și al apropierii sezonului rece.
În iarna precedentă, bombardamentele rusești au lăsat milioane de locuințe fără electricitate și încălzire, afectând grav viața civililor.
Atacurile asupra rețelei electrice, la un nivel fără precedent
La mijlocul lunii noiembrie, directorul general al DTEK, cel mai mare furnizor privat de energie din Ucraina, a declarat pentru AFP că atacurile rusești asupra rețelei electrice au atins o intensitate fără precedent de la începutul invaziei, în februarie 2022.
Potrivit acestuia, Moscova urmărește să „provoace o catastrofă umanitară” în marile orașe ucrainene, în special în Kiev, pe măsură ce se apropie iarna.