Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 22 nov. 2026, 15:29

Autoritățile din Odesa, important oraș-port din sudul Ucrainei, au decis ca școlile să desfășoare cursurile online, după ce atacurile rusești din ultimele zile au provocat avarii majore la rețeaua de alimentare cu energie electrică, relatează AFP.

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