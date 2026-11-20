Publicat 20 nov. 2026, 23:29 Actualizat 20 nov. 2026, 23:33

Slăbitul nu presupune neapărat diete restrictive sau reguli greu de urmat. Există șapte obiceiuri simple care te pot ajuta să reduci treptat aportul caloric, să fii mai activ și să obții o greutate sănătoasă.

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