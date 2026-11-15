Înregistrările cu Oana Pellea și Marius Manole, scandal sau teatru

Publicat 15 nov. 2026, 18:48 Actualizat 15 nov. 2026, 18:49 Sursă Realitatea PLUS

Teatru pe scenă, dar și pe rețelele sociale. Marius Manole și Oana Pellea au făcut spectacol și în afara sălii de teatru, cu un schimb de replici plin de ironii și înțepături. Totul a ajuns pe internet, după ce Manole a publicat mesajele pe care le-a avut cu colega sa de scenă. Cei doi au vorbit chiar despre încheierea colaborării, însă tonul discuției sugerează mai degrabă o tachinare între actori decât o ceartă adevărată. Iar totul a pornit de la o simplă cafea.

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