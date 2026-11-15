Înregistrările cu Oana Pellea și Marius Manole, scandal sau teatru

Teatru pe scenă, dar și pe rețelele sociale. Marius Manole și Oana Pellea au făcut spectacol și în afara sălii de teatru, cu un schimb de replici plin de ironii și înțepături. Totul a ajuns pe internet, după ce Manole a publicat mesajele pe care le-a avut cu colega sa de scenă. Cei doi au vorbit chiar despre încheierea colaborării, însă tonul discuției sugerează mai degrabă o tachinare între actori decât o ceartă adevărată. Iar totul a pornit de la o simplă cafea.
Teatru pe scenă, teatru și pe rețelele sociale
„Poate cineva să cumpere cappuccino, că eu n-am băut cafea de dimineață, mi-am cumpărat un expresor excepțional, nu știu să... nu face cafea.”
O simplă cerere pentru un cappuccino a fost suficientă pentru a declanșa un adevărat duel al ironiilor. Oana Pellea le-a cerut colegilor să-i cumpere o cafea, după ce noul său espressor i-a dat bătăi de cap. Marius Manole a profitat de ocazie pentru a-și tachina colega.
„Scuze, dar n-am fost niciodată genul dispus la compromis. Îmi pare rău.”
Oana Pellea nu s-a lăsat mai prejos și i-a răspuns pe măsură.
„Compromisul l-am făcut eu că am acceptat să joc cu tine în atâtea piese. Ăsta-i compromisul.”
Schimbul de ironii a continuat, iar Manole s-a comparat cu marele actor Johnny Depp.
„Sunt curios dacă alte actrițe de la Hollywood se plâng de colaborarea cu Johnny Depp...”
„Vai de capul meu, acum ești Johnny Depp, mă? Doamne, ferește, ce-i în capul ăla tău, mic și șifonat.”
Replicile au ajuns și pe rețelele sociale, unde cei doi au continuat să întrețină aparența unei dispute. Oana Pellea a scris pe Facebook că nu va mai urca niciodată pe scenă alături de Marius Manole. Dincolo de cuvintele tăioase, conversația are toate ingredientele unei tachinări între colegi care se cunosc de ani buni. Iar de această dată, spectacolul pare să fi început înainte ca actorii să urce pe scenă.