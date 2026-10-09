Secretul lui Adi Mutu: cât a slăbit în 10 luni după ce și-a schimbat radical alimentația. Urmează un regim draconic

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 oct. 2026, 19:30

Adrian Mutu a reușit să scape de kilogramele în plus după ce a decis să își schimbe radical obiceiurile alimentare. Fostul internațional român a dezvăluit că a ajuns la 93 de kilograme, moment în care a hotărât să ia măsuri pentru a reveni la o greutate apropiată de cea pe care o avea în perioada în care juca fotbal. După aproximativ zece luni, acesta cântărește 80 de kilograme.

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