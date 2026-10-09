Secretul lui Adi Mutu: cât a slăbit în 10 luni după ce și-a schimbat radical alimentația. Urmează un regim draconic

Adrian Mutu a reușit să scape de kilogramele în plus după ce a decis să își schimbe radical obiceiurile alimentare. Fostul internațional român a dezvăluit că a ajuns la 93 de kilograme, moment în care a hotărât să ia măsuri pentru a reveni la o greutate apropiată de cea pe care o avea în perioada în care juca fotbal. După aproximativ zece luni, acesta cântărește 80 de kilograme.
Schimbarea nu a venit peste noapte, ci în urma unui regim alimentar pe care Mutu spune că îl urmează de aproape un an. Fostul atacant a povestit că a ales să mănânce o singură dată pe zi și să consume apă și ceaiuri în restul timpului.
Adi Mutu a slăbit 13 kilograme în aproximativ zece luni
După retragerea din fotbalul profesionist, menținerea greutății poate deveni o provocare pentru foștii sportivi, mai ales atunci când rutina zilnică și nivelul de activitate fizică se schimbă. Adrian Mutu a recunoscut că, deși continua să facă sport, ajunsese să cântărească aproximativ 93 de kilograme.
Fostul fotbalist, care are o înălțime de 1,81 metri, a povestit că schimbarea fizică nu era neapărat foarte evidentă, însă el nu era mulțumit de felul în care arăta. A decis astfel să adopte un program alimentar mult mai strict.
Rezultatele au apărut treptat. Potrivit declarațiilor sale, în primele două luni a pierdut aproximativ șase kilograme, iar ulterior a continuat să slăbească. În prezent, acesta spune că a ajuns la 80 de kilograme, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 13 kilograme față de greutatea inițială.
Ce mănâncă fostul internațional român
Adrian Mutu a explicat că urmează un program de post intermitent, cu perioade lungi în care nu consumă alimente. Prima și singura masă din zi este, de regulă, seara, în jurul orelor 19:00-21:00.
„Nu mănânc, fac fasting 24 de ore. Mănânc seara, la 7, 8, 9, apoi mai mănânc a doua zi. Beau apă și ceaiuri”, a povestit fostul fotbalist, într-o intervenție la iAMsport.
În ceea ce privește alimentele pe care le include în meniu, Mutu a spus că preferă carnea și salatele. Din când în când, își permite și pâine, însă susține că regula de bază a regimului său este să mănânce o singură dată pe zi.
Fostul atacant a mărturisit că începutul nu a fost lipsit de dificultăți. Organismul a avut nevoie de o perioadă de adaptare la noul program, iar în primele săptămâni s-a simțit mai obosit. Ulterior, spune el, lucrurile au devenit mai ușoare.
Adi Mutu își permite și mici abateri de la regim
Chiar dacă încearcă să respecte regulile pe care și le-a impus, fostul internațional a recunoscut că există și momente în care face excepții. Participarea la evenimente, nunți sau grătare îl determină uneori să se abată de la programul obișnuit.
Mutu a explicat că decizia de a slăbi a fost una personală și nu a fost determinată de presiunile celor din jur. Acesta a precizat că își dorea să se simtă mai bine în propria piele și să revină la o greutate care să îi placă.
Totodată, fostul fotbalist a subliniat că a acordat atenție alimentației de-a lungul vieții, inclusiv în perioada carierei sportive. Diferența, spune el, a fost că în unele perioade a fost mai puțin strict în privința alimentelor consumate.
Regimul lui Adi Mutu nu este o recomandare pentru toată lumea
Deși Adrian Mutu spune că a obținut rezultatele dorite prin acest program alimentar, postul prelungit și consumul unei singure mese pe zi nu sunt potrivite pentru toate persoanele.
Specialiștii recomandă ca schimbările importante în alimentație să fie adaptate nevoilor individuale, iar dietele restrictive să fie abordate cu prudență. Pentru o scădere în greutate sustenabilă, contează atât calitatea alimentelor, cât și aportul suficient de nutrienți și starea generală de sănătate.
Experiența povestită de Adrian Mutu reflectă alegerile sale personale și nu înseamnă că același regim va avea rezultate similare pentru oricine.