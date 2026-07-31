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Doliu în familia lui Adrian Mutu. A murit tatăl briliantului

Tatăl lui Mutu

Tatăl lui Mutu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 iul. 2026, 08:58
SursăRealitatea PLUS

Doliu în familia lui Adrian Mutu. Tatăl fostului internațional, Spiridon Mutu, s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani. Bărbatul era internat de mai multe zile într-un spital din București. Tristul anunț a fost făcut de sora lui Adrian Mutu, pe rețelele de socializare, iar zeci de persoane au transmis mesaje de condoleanțe familiei.

A murit tatăl lui Adrian Mutu

Spiridon Mutu a fost profesor de matematică și informatică și a avut un rol important în formarea lui Adrian Mutu, pe care l-a învățat să fie corect și disciplinat.

Slujba de înmormântare va avea loc mâine, de la ora 11.30, la Biserica Sfântul Ilie Tesviteanu din Voluntari.

Adrian Mutu și-a pierdut și mama în urmă cu doi ani.

Femeia a decedat la vârsta de 71 de ani, după o luptă grea cu o boală nemiloasă.

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