Doliu în familia lui Adrian Mutu. A murit tatăl briliantului

Publicat 31 iul. 2026, 08:58 Sursă Realitatea PLUS

Doliu în familia lui Adrian Mutu. Tatăl fostului internațional, Spiridon Mutu, s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani. Bărbatul era internat de mai multe zile într-un spital din București. Tristul anunț a fost făcut de sora lui Adrian Mutu, pe rețelele de socializare, iar zeci de persoane au transmis mesaje de condoleanțe familiei.

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