Polițist și angajați din spitale, acuzați că vindeau datele victimelor accidentelor rutiere: percheziții în București și Ilfov

Polițiștii și procurorii au descins, joi, în București și Ilfov, într-un dosar care scoate la iveală o presupusă rețea ce exploata ilegal datele personale și medicale ale victimelor accidentelor rutiere. În anchetă sunt vizați un polițist, angajați din spitale și reprezentanții unei societăți de avocatură, suspectați că foloseau informațiile confidențiale pentru a racola clienți și a obține onorarii consistente din despăgubiri.
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, au efectuat joi 11 percheziții în București și județul Ilfov.
Descinderile au avut loc la locuințele persoanelor cercetate și la sediul unei societăți civile de avocatură, într-un dosar care vizează infracțiuni de evaziune fiscală, divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice și permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații care nu sunt destinate publicității.
"De asemenea, sunt puse în aplicare 15 mandate de aducere, emise pe numele persoanelor în cauză, în vederea audierii și dispunerii măsurilor care se impun", a transmis Inspectoratul General al Poliției Române.
Cum ar fi ajuns avocații la victimele accidentelor
Potrivit anchetatorilor, persoanele implicate ar fi exploatat ilegal datele cu caracter personal și informațiile medicale ale victimelor accidentelor rutiere pentru a le convinge să semneze contracte de asistență juridică în vederea obținerii despăgubirilor.
Ancheta arată că informațiile confidențiale ar fi fost furnizate de angajați din unități medicale și de un polițist.
"Activitatea ilicită ar fi fost sprijinită de personalul medical (asistenți, infirmieri, brancardieri) și de agenți de pază, angajați la diferite unități spitalicești din municipiul București și de un polițist, care ar fi divulgat datele cu caracter personal și datele privind sănătatea victimelor implicate în accidente rutiere, în scopul încheierii contractelor de asistență juridică", au precizat reprezentanții IGPR.
Ulterior, una dintre persoanele implicate ar fi contactat victimele și ar fi intermediat semnarea contractelor cu societatea de avocatură.
Onorarii de succes de până la 30% din despăgubiri
Potrivit procurorilor, onorariul inițial prevăzut în contracte era unul redus, însă acesta era majorat ulterior prin acte adiționale, sub forma unui „onorariu de succes”, care putea ajunge la 25-30% din valoarea despăgubirilor obținute.
Pentru a ascunde proveniența veniturilor, victimele ar fi fost convinse să semneze declarații notariale prin care își exprimau acordul ca despăgubirile să fie virate în conturile unor persoane juridice controlate de cei implicați. Ulterior, sumele aferente despăgubirilor le-ar fi fost transferate beneficiarilor.
Ancheta este în plin[ desfășurare, polițiștii urmând să îi audieze pe cei 15 suspecți pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale.