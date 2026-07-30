Polițist și angajați din spitale, acuzați că vindeau datele victimelor accidentelor rutiere: percheziții în București și Ilfov

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 14:50

Polițiștii și procurorii au descins, joi, în București și Ilfov, într-un dosar care scoate la iveală o presupusă rețea ce exploata ilegal datele personale și medicale ale victimelor accidentelor rutiere. În anchetă sunt vizați un polițist, angajați din spitale și reprezentanții unei societăți de avocatură, suspectați că foloseau informațiile confidențiale pentru a racola clienți și a obține onorarii consistente din despăgubiri.

Distribuie articolul