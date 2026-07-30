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Justitie· 1 min citire
Bărbat reținut după ce a ademenit o fetiță de 9 ani cu 20 de lei și ar fi agresat-o sexual: scene dramatice la Cugir
Reținere/ Profimedia
Un bărbat de 45 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a ademenit o copilă de 9 ani într-un autoturism parcat lângă o școală din Cugir și că ar fi agresat-o sexual.
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