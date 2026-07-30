Luxația de rotulă: când este nevoie de operație

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 13:45

Luxația de rotulă apare atunci când rotula se deplasează din poziția normală, cel mai frecvent spre exteriorul genunchiului, afectând stabilitatea articulației. Uneori, rotula revine spontan la locul ei, însă evaluarea ortopedică este importantă, pentru că pot exista leziuni asociate ale ligamentelor, cartilajului sau osului.

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