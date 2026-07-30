Luxația de rotulă: când este nevoie de operație

Luxația de rotulă apare atunci când rotula se deplasează din poziția normală, cel mai frecvent spre exteriorul genunchiului, afectând stabilitatea articulației. Uneori, rotula revine spontan la locul ei, însă evaluarea ortopedică este importantă, pentru că pot exista leziuni asociate ale ligamentelor, cartilajului sau osului.
Tratamentul este stabilit în funcție de severitatea traumatismului, vârsta și nivelul de activitate al pacientului, existența unor episoade anterioare și eventualele leziuni asociate. În multe cazuri, prima luxație de rotulă poate fi tratată nechirurgical, prin repoziționarea rotulei, dacă aceasta nu a revenit spontan, imobilizare temporară, controlul durerii și recuperare medicală.
Atunci când luxațiile se repetă, există instabilitate importantă sau sunt prezente leziuni care trebuie reparate, medicul ortoped poate recomanda tratament chirurgical, urmat de un program personalizat de recuperare.
Aflați mai mult despre luxația de rotulă, de ce apare și cum se tratează, de la Dr. Ciprian Pașcu, medic primar ortopedie și traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR.
Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.