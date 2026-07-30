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Sanatate· 1 min citire

„Este o bătaie de joc”. Greva din spitale continuă, iar sindicaliștii amenință să mute protestele în stradă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iul. 2026, 12:42
SursăRealitatea PLUS

Sistemul medical din România intră în a treia zi de grevă generală, iar tensiunea crește de la o oră la alta. În multe spitale, activitatea este redusă drastic, secțiile sunt ținute în viață de echipe epuizate, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte ore întregi pentru consultații, conform Realitatea PLUS.

Guvernul a făcut un prim pas: a deblocat 6.800 de posturi. Sindicaliştii spun că măsura rezolvă o mică parte din problemă şi refuză să renunţe la protest, ba chiar s-ar putea să îl mute în stradă. 

„Din păcate, este o bătaie de joc ceea ce ne arată guvernanții și decidenții politici. În continuare, revendicările noastre nu sunt soluționate. Inclusiv ieri s-au deblocat posturi, dar nu este suficient. Nu vom opri acest protest până când nu vom fi chemați la dezbateri reale, nu la unele formale, așa cum au fost până în prezent. Suntem aici, în primul rând, pentru deblocarea posturilor, ca să putem asigura un act medical de calitate. Ne dorim o negociere reală și serioasă”, consideră sindicaliștii.

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