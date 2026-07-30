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Sanatate· 1 min citire
„Este o bătaie de joc”. Greva din spitale continuă, iar sindicaliștii amenință să mute protestele în stradă
Publicat30 iul. 2026, 12:42
SursăRealitatea PLUS
Sistemul medical din România intră în a treia zi de grevă generală, iar tensiunea crește de la o oră la alta. În multe spitale, activitatea este redusă drastic, secțiile sunt ținute în viață de echipe epuizate, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte ore întregi pentru consultații, conform Realitatea PLUS.
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