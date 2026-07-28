Consultare națională în plină grevă din sănătate. Ana Maria Păcuraru, față în față cu cei mai respectați profesioniști din sistem – LIVE TEXT

Publicat 28 iul. 2026, 21:27 Actualizat 28 iul. 2026, 21:30

În contextul protestelor masive ale medicilor și personalului sanitar, jurnalista Ana Maria Păcuraru a anunțat, în cadrul emisiunii "Miza Zilei" de la Realitatea Plus, declanșarea unei consultări naționale privind criza din sistemul medical. „Suntem televiziunea poporului, iar poporul are dreptul să fie ascultat”, a transmis realizatoarea.

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