Consultare națională în plină grevă din sănătate. Ana Maria Păcuraru, față în față cu cei mai respectați profesioniști din sistem – LIVE TEXT

În platou au fost invitați unii dintre cei mai respectați profesioniști din sistem, oameni care lucrează zilnic la limita dintre viață și moarte:
Dr. Cătălin Cîrstoveanu – șeful ATI Neonatală de la „Marie Curie”,
Prin noua lege, am descoperit că, de fapt, nu crește nivelul personalului medical, ci, dimpotrivă, scade nivelul de salarizare a personalului medical. Eu n-am nicio treabă politică. Noi am ajuns la capătul răbdărilor cu pacienții noștri. O asistentă la ATI neonatală are un salariu mediu de 4.000 de lei și 75% spor.
Dr. Radu Tincu – specialist în terapie intensivă și toxicologie, martor direct al momentelor în care „granița dintre viață și moarte depinde de un pat liber”.
Dr. Beatrice Mahler – managerul Institutului de Pneumoftiziologie, voce esențială în lupta cu bolile pulmonare.
În sistemul de sănătate, orele suplimentare nu pot fi plătite, din păcate, și practic pot fi recuperate, dar atunci când nu ai personal, o mare parte din acestea rămân muncite și neplătite, ca o muncă suplimentară nerecunoscută și nefinanțată. Se întâmplă acest lucru atunci când nu avem mult personal și, da, se întâmplă situația în care avem foarte mulți pacienți îngrijiți de foarte puține cadre medicale. Este o situație destul de dificilă de gestionat, iar dacă acest lucru e pe secție normală, acolo unde sunt probleme critice — terapie intensivă, terapie cu suport respirator — lucrurile sunt mult mai sensibile.
Dr. Marius Ursuleanu – medic ORL care rămâne în România „deși ar putea pleca oricând pentru un salariu demn”.
Câți colegi de-ai dumneavoastră iau în calcul plecarea din țară dacă legea rămâne neschimbată?
Există un procent. A fost mult mai mare până în 2018, când a fost o reformă, să spunem, în sistemul medical, în care sistemul sanitar s-a apropiat cât de cât de salariile celor din Uniunea Europeană. Însă, la ora actuală, au venit destul de mulți și din 2018, și se constată în toate specialitățile — în special, cred că toți știm — în neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară, niște personalități cu care societatea medicală românească se mândrește, mari profesori de medicină.
Eu sunt ferm convins că medicii din România vor rămâne în România să lucreze, însă vor admite decență din partea politicului. Și din această cauză, politicul trebuie să știe un lucru, și cred că îl știe foarte bine: există o subfinanțare din ’90, și nu de acum, nu de 2–3 ani — din ’90 până acum. Au trecut 35 de ani și abia în ultimii 2 ani s-au inaugurat 2–3 spitale făcute de statul român, ceea ce este extraordinar de puțin.
Dr. Alexandru Rafila – fost ministru și specialistul care a văzut sistemul sanitar din toate unghiurile.
Este o poveste balcanică, îmi cer scuze. Nu știu exact ce profesie are domnul Pâslaru, dar cred că este economist de meserie să spui că se mărește amvelopa salarială și scad salariile.
Și mai este un lucru care e important de spus și colegii de la sindicat. În anumite zone de media care sunt aservite actualului guvern, au început niște chestiuni. Dom'le, grevele, nu participă toată lumea la grevă. Numai două treimi dintre membrii Sanitas. Cei de la Solidaritatea nu participă. Tot felul de chestiuni de-astea ca să creeze o confuzie în rândul personalului medical.
Păi sigur că un angajat dintr-un spital, dacă are un pacient internat în spital, nu o să-l lase acolo netratat și neîngrijit. E firesc să se întâmple așa.
Dar modul în care informația este difuzată în momentul de față să creeze conflict între diverse categorii profesionale din sănătate sau între cei din sănătate și alte categorii profesionale, lipsa de coeziune. Și să știți că de data asta este foarte mare coeziune în rândul personalului medical, pentru că s-a ajuns la o chestie care n-are niciun fel de legătură cu realitatea.
Noi am deblocat angajările în cadrul Comisiei de Sănătate, cât să se poată vota această lege și să avem o posibilitate a angajărilor în domeniu. De ce am făcut lucrul ăsta? Pentru că domnul Bolojan a refuzat memorandul propus de ministrul sănătății pe data de 6 iulie, domnul Cseke, care e un om foarte serios, a refuzat să aprobe acest memorandum și acum când a văzut că în Parlament trece această lege, a votat memorandul până această seară într-o ședință de guvern online.
Deci este o chestiune care n-are niciun fel de logică. Sau aprobăm memorandul pentru 22 de posturi la Marie Curie pentru că a murit un copil care n-a avut acces la asistență medicală. Sunt câteva sute de spitale în România, să moară în fiecare spital un om care n-are acces la asistență medicală ca să aprobăm memorandul pentru suplimentarea sau pentru ocuparea posturilor?!
Deci este ceva lipsit de orice fel de logică medicală, economică, juridică și umană. Deci eu cred că asta e primul lucru care este de discutat. Deficitul uriaș din sistemul medical. Vorbim despre 30.000 de posturi necesare. Memorandumul propus, cum ați spus domnule ministru, 7.805 de posturi. 184 mai multe față de memorandumul precedent. Vorbim despre 14.000 de paturi desființate până în anul 2028.
Alexandru Ocoleanu – asistent-șef ATI Cantacuzino, „mâna care ține de mână un pacient când sistemul îl lasă singur”.
Cristian Piscureanu – asistent ATI Floreasca, obișnuit ca „o tură normală” să însemne salvarea unei vieți.
Prof. Șerban Bubenek – voce respectată, cu o carieră petrecută „exact la granița dintre viață și moarte”.