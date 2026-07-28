Noi detalii în cazul tinerei de 18 ani aflate în stare critică după o infecție severă. Medicii încearcă să afle ce bacterie i-a pus viața în pericol la festival

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 iul. 2026, 10:28

O tânără de 18 ani se află în stare critică la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București, după ce a dezvoltat o infecție bacteriană extrem de agresivă. Medicii încearcă să stabilească exact originea bacteriei și modul în care aceasta a evoluat atât de rapid, în timp ce funcțiile respiratorii ale pacientei sunt susținute de sistemul ECMO, cunoscut drept „plămân artificial”.

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