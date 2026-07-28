Noi detalii în cazul tinerei de 18 ani aflate în stare critică după o infecție severă. Medicii încearcă să afle ce bacterie i-a pus viața în pericol la festival

O tânără de 18 ani se află în stare critică la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București, după ce a dezvoltat o infecție bacteriană extrem de agresivă. Medicii încearcă să stabilească exact originea bacteriei și modul în care aceasta a evoluat atât de rapid, în timp ce funcțiile respiratorii ale pacientei sunt susținute de sistemul ECMO, cunoscut drept „plămân artificial”.
O simplă tuse s-a transformat într-o luptă pentru viață
Povestea Mirunei a început la scurt timp după ce s-a întors dintr-o vacanță petrecută pe litoral. Potrivit familiei, adolescenta a acuzat inițial o tuse ușoară, fără alte simptome care să indice gravitatea situației.
În doar câteva zile, însă, starea ei de sănătate s-a deteriorat dramatic. Tânăra a fost internată la un spital din Craiova, unde medicii au luat în calcul mai multe diagnostice, inclusiv meningita, după ce un prieten cu care petrecuse timpul la mare fusese confirmat cu această afecțiune.
Analizele efectuate au exclus însă această ipoteză.
Organismul a intrat în șoc septic
În lipsa unui diagnostic clar, starea Mirunei s-a agravat rapid, iar organismul ei a intrat în șoc septic, o complicație severă provocată de răspândirea unei infecții în organism.
Familia spune că medicii au identificat existența unei infecții bacteriene, însă rămâne necunoscut locul din care aceasta a fost contractată și motivul pentru care evoluția bolii a fost atât de fulgerătoare.
Părinții spun că nu există, deocamdată, un răspuns cert privind momentul sau locul în care adolescenta s-a infectat.
Transfer de urgență cu elicopterul Black Hawk
Din cauza agravării rapide a stării de sănătate, Miruna a fost transferată în urmă cu câteva zile la Spitalul Floreasca din București, cu ajutorul unui elicopter Black Hawk.
Operațiunea a fost una deosebit de complexă, deoarece pacienta era conectată la sistemul ECMO, un dispozitiv care preia temporar funcția plămânilor și, în anumite situații, și pe cea a inimii, oferind organismului timp pentru a răspunde la tratament.
Medicii au descris intervenția drept una dintre cele mai dificile misiuni de transport medical realizate în România.
Medicii au început tratamentul țintit
Între timp, investigațiile microbiologice au oferit primele rezultate, iar echipa medicală a adaptat tratamentul în funcție de cultura bacteriană identificată.
Potrivit medicilor, evoluția pacientei este ușor mai stabilă comparativ cu momentul în care a ajuns în Capitală, însă prognosticul rămâne rezervat.
Specialiștii monitorizează permanent funcțiile vitale și speră ca tratamentul administrat să limiteze efectele infecției și să permită recuperarea treptată a plămânilor.
Familia trăiește cu speranța unei recuperări
Părinții Mirunei spun că fiecare oră este o luptă și că își pun speranța atât în echipa medicală, cât și în puterea fiicei lor de a depăși această încercare.
În prezent, adolescenta rămâne internată la Terapie Intensivă, iar sistemul ECMO continuă să îi susțină funcțiile respiratorii până când organismul va putea respira din nou fără ajutor.
Ancheta medicală continuă pentru a stabili cu exactitate bacteria responsabilă de infecție și circumstanțele în care aceasta a fost contractată, astfel încât medicii să poată înțelege mai bine evoluția acestui caz extrem de grav.