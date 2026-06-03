Strigătul disperat al unei fiice pentru mama sa grav bolnavă. Diagnostic crunt

Sursă: Realitatea PLUS

Fiica unei femei lansează un mesaj disperat de ajutor pentru mama sa diagnosticată cu o formă foarte agresivă de cancer la creier. Femeia are o șansă să fie operată în Germania și să primească un tratament care să o ajute să lupte cu boala.

Doar că familia nu își poate permite suma de 90.000 de euro, prețul tratamentului. Cu lacrimi în ochi, tânăra povestește cum mama sa ajută copiii bolnavi prin cărțile pe care le scrie și evenimente pe care le organizează. Cine dorește să ajute o poate face în contul afișat pe ecran.

Femeia care ajută copiii bolnavi a primit un diagnostic neașteptat

Sunt mărturiile pline de durere ale fiicei femeii diagnosticate cu boala necruțătoare. Femeia are șansa să fie salvată printr-un tratament și o operație efectuate în Germania. Doar că acest tratament costă 90.000 de euro, bani pe care familia nu îi are.

Cine dorește să ajute o poate face donând în conturile afișate pe ecran.

Cont lei - RO30BTRLRONCRT0V15314903

Beneficiar - Veronica Iani

Cont euro - RO69BTRLEURCRT0V15314901

Beneficiar - Veronica Iani