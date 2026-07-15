Europa își schimbă strategia față de Ucraina. Tot mai multe state europene reduc sprijinul militar: ce va face România

Publicat 15 iul. 2026, 23:29 Sursă Realitatea PLUS

Deși războiul din Ucraina este departe de a se termina, mai multe state europene au început, rând pe rând, să-și schimbe semnificativ strategia în relația cu regimul de la Kiev și refuză să-i mai ofere bani pentru înarmare. Ultimele acțiuni ale lui Volodimir Zelenski au deschis conflicte adânci în interiorul UE și al NATO, după ce a intensificat politica internă naționalistă.

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