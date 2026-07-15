Franța legalizează moartea asistată. Parlamentul a adoptat legea după o dezbatere intensă: mesajul lui Macron

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 22:48

Parlamentul Franței a adoptat miercuri o lege istorică prin care adulții care suferă de boli incurabile vor putea solicita moarte asistată, în condiții strict reglementate. Actul normativ a fost aprobat după luni de dezbateri etice și politice și marchează o schimbare majoră în legislația franceză.

Distribuie articolul