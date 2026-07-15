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Franța legalizează moartea asistată. Parlamentul a adoptat legea după o dezbatere intensă: mesajul lui Macron

Parlament Franța / Profimedia

Parlament Franța / Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 22:48

Parlamentul Franței a adoptat miercuri o lege istorică prin care adulții care suferă de boli incurabile vor putea solicita moarte asistată, în condiții strict reglementate. Actul normativ a fost aprobat după luni de dezbateri etice și politice și marchează o schimbare majoră în legislația franceză.

Camera inferioară a Parlamentului francez a adoptat proiectul de lege cu 291 de voturi "pentru" și 241 "împotrivă", un proiect de lege al fostului deputat Olivier Falorni, privind dreptul legal la moarte asistată pentru adulții care suferă de boli grave și incurabile, relatează Reuters.

Potrivit noii legislații, persoanele eligibile vor putea solicita o substanță letală, care va putea fi administrată de pacient sau, dacă acesta nu este capabil fizic, de un medic ori de un asistent medical.

Cine poate solicita moartea asistată

Accesul la această procedură va fi permis doar în condiții stricte. Solicitanții trebuie să fie cetățeni francezi sau rezidenți legali în Franța, să sufere de o boală gravă și incurabilă aflată într-un stadiu avansat sau terminal, care le pune viața în pericol, să îndure suferințe fizice ori psihice constante cauzate de afecțiune și să își poată exprima în mod liber și informat consimțământul.

Macron: „Am onorat angajamentul făcut francezilor”

După adoptarea legii, președintele Emmanuel Macron a salutat votul Parlamentului și a subliniat că tema a fost abordată cu responsabilitate și respect față de societate.

„În această chestiune, care este la fel de personală pe cât este de serioasă și care privește viața, suferința și demnitatea, exista o singură cale posibilă: să ne acordăm timp pentru a asculta, a dialoga și a dezbate”, a transmis liderul de la Elysee.

Macron a reamintit că, în 2022, și-a asumat angajamentul de a deschide această dezbatere împreună cu cetățenii și a afirmat că promisiunea a fost respectată „cu seriozitate, umilință și respect deplin pentru democrație”.

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