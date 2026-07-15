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Extern· 2 min citire
Franța legalizează moartea asistată. Parlamentul a adoptat legea după o dezbatere intensă: mesajul lui Macron
Parlament Franța / Profimedia
Parlamentul Franței a adoptat miercuri o lege istorică prin care adulții care suferă de boli incurabile vor putea solicita moarte asistată, în condiții strict reglementate. Actul normativ a fost aprobat după luni de dezbateri etice și politice și marchează o schimbare majoră în legislația franceză.
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