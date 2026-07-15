Copiii născuți în pandemie, afectați de perioada carantinei? Un studiu arată ce dificultăți pot apărea la vârsta de 4 ani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iul. 2026, 15:13

Copiii veniți pe lume în timpul restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19 ar putea întâmpina provocări în dezvoltarea unor abilități esențiale, potrivit unui nou studiu realizat în Marea Britanie. Cercetătorii au observat că micuții născuți în perioada carantinei manifestă mai frecvent dificultăți de concentrare, autocontrol și respectare a instrucțiunilor, însă subliniază că rezultatele sunt observaționale și nu demonstrează o relație directă de cauzalitate.

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