Sedentarismul: pericolul din spatele confortului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 12:07

Petrecem tot mai mult timp stând jos — la birou, în mașină, pe canapea în fața ecranelor. Sedentarismul a devenit atât de normal încât rareori îl mai observăm ca pe un risc real pentru sănătate, deși dovezile științifice arată că e unul dintre cei mai importanți factori de risc modificabili din viața modernă.

Distribuie articolul