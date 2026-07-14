Sedentarismul: pericolul din spatele confortului

Petrecem tot mai mult timp stând jos — la birou, în mașină, pe canapea în fața ecranelor. Sedentarismul a devenit atât de normal încât rareori îl mai observăm ca pe un risc real pentru sănătate, deși dovezile științifice arată că e unul dintre cei mai importanți factori de risc modificabili din viața modernă.
Ce arată cercetările recente
Un studiu publicat în 2026 în PLOS Medicine arată că fiecare oră suplimentară de stat jos neîntrerupt crește riscul de deces prin cancer cu 10%. În schimb, înlocuirea acelei ore cu activitate fizică ușoară sau intensă reduce riscul cu până la 22%. Cercetătorii au observat că nu contează doar cât timp stăm jos în total, ci și cât de lungi sunt intervalele neîntrerupte: persoanele cu cele mai lungi perioade continue de sedentarism au avut cel mai mare risc de deces prin cancer, de apariție a oricărui tip de cancer și de cancere asociate obezității sau diabetului de tip 2.
Cercetări citate de Harvard arată o legătură clară între statul prelungit pe scaun și afectarea inimii: sedentarismul a fost asociat cu toate cele patru tipuri majore de boli cardiace, iar peste 10,6 ore de sedentarism zilnic au fost legate de un risc cu 40-60% mai mare de insuficiență cardiacă și deces cardiovascular.
În România, studii recente arată că persoanele sedentare au un risc cu până la 50% mai mare de boli cardiovasculare față de cele care includ mișcare regulată în rutina zilnică. Datele arată și un tipar îngrijorător: participarea la activitate fizică scade constant cu vârsta, de la aproximativ 42% la persoanele de 25-39 de ani, la doar 21% la cele peste 55 de ani.
Cum afectează organismul
Inima și sistemul metabolic. Lipsa mișcării încetinește metabolismul, afectează circulația și contribuie la creșterea în greutate, la rezistența la insulină și, în timp, la diabetul de tip 2.
Cancerul. Dincolo de mecanismele metabolice, sedentarismul este asociat independent cu un risc crescut pentru mai multe tipuri de cancer, inclusiv pulmonar, uterin și de colon.
Sănătatea mintală. Numeroase studii arată o legătură între stilul de viață sedentar și un risc mai mare de anxietate, depresie și tulburări de somn — parțial pentru că mișcarea reglează hormonii implicați în starea de bine, parțial pentru că sedentarismul se asociază adesea cu izolare și timp excesiv petrecut pe ecrane.
Productivitate și impact economic. În România, sedentarismul este descris tot mai des nu doar ca o problemă individuală, ci ca una care erodează productivitatea la nivel național și suprasolicită sistemul medical prin costurile bolilor cronice asociate.
Ce se poate face
Vestea bună este că soluțiile nu cer neapărat ore de sport. Studiile arată că pauze scurte și regulate au un impact măsurabil: ridicatul în picioare sau o plimbare de 2-5 minute la fiecare jumătate de oră stimulează metabolismul și circulația. Experimente derulate în birouri din Marea Britanie au arătat că astfel de pauze pot reduce timpul de stat jos cu peste o oră pe zi și pot îmbunătăți nivelul de energie al angajaților. Chiar și doar 5 minute de activitate intensă, care înlocuiesc statul jos, au redus riscul de deces prin cancer cu 22% într-un studiu recent — un argument puternic că mișcarea, oricât de scurtă, contează.