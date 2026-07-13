De ce apare oboseala cronică? Când lipsa de energie poate ascunde o problemă de sănătate

Oboseala este o reacție normală după efort fizic sau psihic, însă atunci când persistă săptămâni sau chiar luni și nu dispare nici după odihnă, poate semnala o afecțiune care necesită investigații medicale. Specialiștii atrag atenția că oboseala cronică nu trebuie ignorată, mai ales dacă este însoțită de alte simptome.
Ce este oboseala cronică
Oboseala cronică reprezintă o stare persistentă de epuizare fizică și psihică, care durează cel puțin șase luni și afectează activitățile de zi cu zi. Persoanele afectate se simt lipsite de energie chiar și după un somn aparent suficient, iar capacitatea de concentrare și randamentul profesional pot scădea semnificativ.
În unele cazuri, oboseala este doar un simptom al unei alte boli, iar în altele poate face parte din sindromul de oboseală cronică (encefalomielita mialgică), o afecțiune complexă încă insuficient înțeleasă.
Cele mai frecvente cauze
Oboseala persistentă poate avea numeroase explicații, de la un stil de viață dezechilibrat până la boli cronice.
Printre cele mai frecvente cauze se numără:
lipsa somnului sau un somn de proastă calitate;
stresul și epuizarea profesională (burnout);
anemia și deficitul de fier;
afecțiunile tiroidiene;
diabetul zaharat;
bolile cardiovasculare;
infecțiile virale prelungite;
depresia și tulburările de anxietate;
deficitul de vitamina D sau vitamina B12;
efectele adverse ale unor medicamente.
Simptome care pot însoți oboseala
Pe lângă lipsa de energie, pot apărea și alte manifestări, precum:
dificultăți de concentrare;
tulburări de memorie;
dureri musculare sau articulare;
dureri de cap frecvente;
amețeli;
somn neodihnitor;
iritabilitate și scăderea capacității de efort.
Dacă aceste simptome persistă sau se agravează, este recomandat un consult medical.
Când trebuie să mergi la medic
Oboseala nu ar trebui ignorată dacă durează mai multe săptămâni, afectează activitățile zilnice sau este însoțită de semne precum scădere inexplicabilă în greutate, febră, dificultăți de respirație, palpitații ori dureri în piept.
Medicul poate recomanda analize de sânge și investigații suplimentare pentru identificarea cauzei.
Cum poate fi prevenită
În multe situații, schimbarea stilului de viață poate reduce senzația de oboseală. Specialiștii recomandă:
respectarea unui program regulat de somn;
alimentație echilibrată;
activitate fizică moderată;
hidratare corespunzătoare;
limitarea consumului de alcool și cafeină în exces;
gestionarea stresului prin tehnici de relaxare.
Tratamentul depinde de cauză
Nu există un tratament unic pentru oboseala cronică. Terapia este stabilită în funcție de cauza identificată și poate include tratarea bolii de bază, corectarea deficiențelor nutriționale, consiliere psihologică sau modificări ale stilului de viață.
Medicii subliniază că automedicația cu vitamine sau suplimente alimentare nu este recomandată fără un diagnostic clar, deoarece poate întârzia depistarea unei afecțiuni importante.
Un simptom care nu trebuie ignorat
Deși este frecvent asociată cu ritmul alert al vieții moderne, oboseala persistentă poate ascunde probleme medicale serioase. Un consult la timp și identificarea cauzei sunt esențiale pentru prevenirea complicațiilor și pentru recăpătarea stării de bine.
Acest articol are scop exclusiv informativ și nu înlocuiește un consult medical de specialitate.