De ce apare oboseala cronică? Când lipsa de energie poate ascunde o problemă de sănătate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 16:06

Oboseala este o reacție normală după efort fizic sau psihic, însă atunci când persistă săptămâni sau chiar luni și nu dispare nici după odihnă, poate semnala o afecțiune care necesită investigații medicale. Specialiștii atrag atenția că oboseala cronică nu trebuie ignorată, mai ales dacă este însoțită de alte simptome.

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