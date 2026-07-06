Nicolae Vlahu (senator AUR): „Decizia Curții de Apel București poate va fi învățătură de minte pentru cei care vor să captureze Justiția”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 17:32

Senatorul AUR, Nicolae Vlahu, reacționează în urma deciziei pronunțate astăzi de Curtea de Apel București care anulează decizia Guvernului Bolojan de a constitui un comitet pentru analiza legilor Justiției. Potrivit parlamentarului, reforma justiției trebuie să fie demarată prin proceduri transparente care să nu eludeze rolul Parlamentului, unica instituție legiuitoare a țării.

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