Nicolae Vlahu (senator AUR): „Decizia Curții de Apel București poate va fi învățătură de minte pentru cei care vor să captureze Justiția”

Senatorul AUR, Nicolae Vlahu, reacționează în urma deciziei pronunțate astăzi de Curtea de Apel București care anulează decizia Guvernului Bolojan de a constitui un comitet pentru analiza legilor Justiției. Potrivit parlamentarului, reforma justiției trebuie să fie demarată prin proceduri transparente care să nu eludeze rolul Parlamentului, unica instituție legiuitoare a țării.
„Premierul demis Ilie Bolojan și acoliții lui au revenit astăzi cu picioarele pe pământ și sperăm că au înțeles că nimeni nu este mai presus de lege.
La sfârșitul anului trecut, în luna decembrie, Guvernul Bolojan a înființat un așa-numit grup de lucru pentru a supune sub analiză legile Justiției, numai că această structură era o fumigenă care nu rezolva problemele reale ale Justiției.
În forma propusă, prim-ministrul și-ar fi arogat atribuții nelegale în cadrul comitetului. Practic, s-ar fi aflat la mâna câtorva politicieni reforma justiției, fără ca Parlamentul sau Consiliul Superior al Magistraturii să aibă un rol în componența acestei structuri.
Credem că reforma justiției este o temă acceptată aproape în unanimitate de societatea românească. Credem că toate partidele politice trebuie să conștientizeze că există probleme ale sistemului. Dar nu putem pune la cale o reformă prin mijloace netransparente, cu ambiguități, fără o bază legală și care încalcă principiile unui stat de drept.
Deși Ilie Bolojan și guvernul său au încercat de nenumărate ori să sfideze rolul Parlamentului, această instituție rămâne singura autoritate legiuitoare a țării! Dacă ar fi să respectăm tradiția politică a României, în mod firesc Parlamentul este locul unde reformele sunt supuse dezbaterii și analizelor de către aleșii țării, nu în spatele ușilor închise ale Guvernului.
Ceea ce a confirmat și decizia ÎCCJ din martie, și decizia de astăzi a Curții de Apel București, este că Guvernul Bolojan s-a aflat la un pas de abuz de putere care, din fericire, a fost oprit.
România are nevoie de un guvern. De urgență! Un guvern care să se încadreze în limitele constituționale, care să respecte rolul celorlalte instituții în stat și care să își asume reformele pe care le promite. Dar primul pas este să plece actualul guvern demis din funcție, iar președintele fie să desemneze un premier în concordanță cu voința românilor, fie să declanșeze alegerile anticipate”, a declarat senatorul AUR, Nicolae Vlahu.
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