Curtea de Apel dă o lovitură Guvernului Bolojan: Comitetul pentru Justiție, anulat

Lovitură în instanță! Curtea de Apel București a decis, luni, anularea deciziei prin care premierul Ilie Bolojan a înființat Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației în domeniul justiției. Instanța a dispus și suspendarea executării actului administrativ până la soluționarea definitivă a cauzei. Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile.
Curtea de Apel a admis acțiunea împotriva premierului
Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal a Curții de Apel București a admis acțiunea formulată de Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept și a anulat, astfel, Decizia prim-ministrului României nr. 574 din 19 decembrie 2025 privind constituirea, organizarea și atribuțiile Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației în domeniul justiției.
Totodată, instanța a dispus suspendarea executării aceleiași decizii până la soluționarea definitivă a dosarului.
În același timp, Curtea de Apel a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a Guvernului României și a respins acțiunea formulată împotriva Guvernului ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.
Instanța a respins, ca neîntemeiate, excepțiile invocate de premierul României privind lipsa de interes și lipsa calității procesuale active, precum și excepțiile invocate de Cancelaria Prim-ministrului privind inadmisibilitatea, autoritatea de lucru judecat, lipsa de obiect și lipsa de interes a cererii de suspendare.
De asemenea, Curtea de Apel l-a obligat pe prim-ministru la plata sumei de 120 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată (taxa judiciară de timbru).
Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea urmând să fie depusă la Curtea de Apel București – Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal.
Procesul a fost deschis de Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, reprezentată de avocata Elena Radu, care a solicitat anularea actului administrativ nr. 574/19.12.2025 prin care Guvernul condus de Ilie Bolojan a înființat Comitetul pentru Justiție.
Comitetul fusese deja suspendat de Înalta Curte
Aceasta nu este însă prima decizie judecătorească privind acest organism. În luna martie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) dispusese suspendarea activității Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației în domeniul justiției, invocând existența unor dubii serioase cu privire la legalitatea demersului inițiat de Guvern.
Comitetul fusese constituit în decembrie 2025, la inițiativa Executivului condus de Ilie Bolojan, cu scopul declarat de a analiza efectele legilor justiției adoptate în 2022 și de a formula propuneri de modificare a acestora.
Inițiativa, criticată de CSM
Încă de la înființare, Comitetul pentru Justiție a fost contestat de reprezentanți ai sistemului judiciar și de lideri politici. Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a calificat activitatea acestui organism drept un „proces lipsit de credibilitate”, contestând legitimitatea implicării directe a Guvernului în elaborarea unor modificări privind legile organice ale justiției.