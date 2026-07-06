Curtea de Apel dă o lovitură Guvernului Bolojan: Comitetul pentru Justiție, anulat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 14:43

Lovitură în instanță! Curtea de Apel București a decis, luni, anularea deciziei prin care premierul Ilie Bolojan a înființat Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației în domeniul justiției. Instanța a dispus și suspendarea executării actului administrativ până la soluționarea definitivă a cauzei. Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile.

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