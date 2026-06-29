Minor de 7 ani, accidentat de o autospecială de Poliție în Timiș. Agentul ar fi dat cu spatele după ce a trecut de trecerea de pietoni

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 iun. 2026, 16:00

Un copil în vârstă de 7 ani a fost rănit după ce a fost acroșat de o autospecială de Poliție în județul Timiș. Incidentul s-a produs în timp ce minorul traversa drumul pe o trecere pentru pietoni, aflându-se pe bicicletă.

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