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Minor de 7 ani, accidentat de o autospecială de Poliție în Timiș. Agentul ar fi dat cu spatele după ce a trecut de trecerea de pietoni

Poliție

Poliție

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 iun. 2026, 16:00

Un copil în vârstă de 7 ani a fost rănit după ce a fost acroșat de o autospecială de Poliție în județul Timiș. Incidentul s-a produs în timp ce minorul traversa drumul pe o trecere pentru pietoni, aflându-se pe bicicletă.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, la volanul autospecialei se afla un agent de poliție în vârstă de 22 de ani, aflat în timpul serviciului.

Cum s-a produs accidentul

Conform datelor comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, evenimentul rutier a avut loc în jurul orei 17:50, la intersecția străzilor Lugoj și Iulius Subici din orașul Sânnicolau Mare.

Anchetatorii susțin că polițistul ar fi oprit autospeciala după ce a depășit trecerea pentru pietoni, iar ulterior a efectuat manevra de mers înapoi.

În acel moment, autospeciala l-ar fi acroșat pe copilul de 7 ani, care traversa drumul pe marcajul pietonal, deplasându-se cu bicicleta.

Copilul a fost transportat la spital

În urma impactului, minorul s-a dezechilibrat și a căzut în afara părții carosabile.

Familia copilului l-a transportat la spital pentru investigații medicale și evaluarea eventualelor leziuni suferite în urma accidentului.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre starea de sănătate a copilului.

Polițistul nu consumase alcool

După producerea accidentului, conducătorul autospecialei a fost testat cu aparatul etilotest.

Rezultatul testării a fost negativ, ceea ce înseamnă că agentul nu consumase băuturi alcoolice înainte de producerea incidentului.

Polițiștii desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul și pentru a determina eventualele responsabilități.

Ancheta va analiza inclusiv modul în care a fost efectuată manevra de mers înapoi și respectarea regulilor de circulație în zona trecerii pentru pietoni.

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