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Locale· 2 min citire
Minor de 7 ani, accidentat de o autospecială de Poliție în Timiș. Agentul ar fi dat cu spatele după ce a trecut de trecerea de pietoni
Poliție
Un copil în vârstă de 7 ani a fost rănit după ce a fost acroșat de o autospecială de Poliție în județul Timiș. Incidentul s-a produs în timp ce minorul traversa drumul pe o trecere pentru pietoni, aflându-se pe bicicletă.
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