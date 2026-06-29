Cum ne protejăm de canicula extremă: Măsurile urgente recomandate de DSU sub Cod Roșu

România intră sub cupola de foc, iar DSU activează recomandările de criză pentru codul roșu. Reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență trag un semnal de alarmă și recomandă evitarea ieșirilor din casă în orele critice, utilizarea mijloacelor de protecție solară și o atenție sporită acordată celor expuși riscurilor medicale din cauza temperaturilor extreme.
În contextul temperaturilor extreme care au pus stăpânire pe aproape întreaga țară, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a emis un set de reguli obligatorii pentru populație. Ignorarea acestor recomandări în zilele cu avertizări de cod roșu poate provoca probleme severe de sănătate, de la epuizare termică până la șoc hipertermic (insolație gravă).
Managementul deplasărilor: Intervalul orar interzis și traseele sigure
Expunerea directă la radiațiile solare în mijlocul zilei reprezintă cel mai mare risc pentru organism. Pentru a preveni colapsul termic, autoritățile recomandă reorganizarea totală a programului zilnic:
Evitați orele critice: Rămâneți în spații închise și climatizate între orele 11:00 și 18:00. Acesta este intervalul în care indicele temperatură-umezeală atinge pragul critic.
Planificați inteligent: Dacă ieșirile sunt absolut necesare, programați-le exclusiv dimineața devreme sau după apusul soarelui.
Strategia de deplasare: Când vă aflați în aer liber, alegeți trasee prin zone puternic umbrite (parcuri, străzi cu vegetație). Mergeți în ritm lejer și faceți pauze dese în spații răcoroase pentru a permite corpului să își regleze temperatura.
Reguli stricte pentru șoferi: Pericolul mortal din mașinile parcate la soare
Temperaturile din interiorul unui autoturism lăsat la soare pot depăși cu ușurință 60°C în doar câteva minute, transformând habitaclul într-o adevărată capcană fatală. DSU impune două măsuri de siguranță majore:
Zero toleranță pentru abandonul în mașină: Nu lăsați sub nicio formă copiii sau animalele de companie singure în autovehicul, nici măcar pentru câteva minute și chiar dacă geamurile sunt parțial deschise.
Pericol de explozie: Îndepărtați imediat din mașină toate obiectele aflate sub presiune. Brichetele, tuburile de deodorant, spray-urile auto sau băuturile carbogazoase pot exploda din cauza acumulării masive de căldură, provocând daune materiale sau incendii.
Îmbrăcămintea și alimentația: Cum ne protejăm din interior
Adaptarea stilului de viață la condițiile de caniculă joacă un rol defensiv esențial. Modul în care ne îmbrăcăm și alimentăm dictează rezistența organismului în fața caniculei:
Codul vestimentar: Purtați haine lejere, cu croială largă, confecționate din fibre naturale (bumbac, in) și de culori deschise (care reflectă razele solare). Nu uitați de accesoriile obligatorii: pălăria de soare și ochelarii cu protecție UV.
Nutriție și hidratare: Consumați apă în mod constant și optați pentru fructe și legume proaspete (bogate în apă și minerale).
Băuturi interzise: Evitați complet alcoolul, băuturile extrem de dulci sau cele cu un conținut ridicat de cofeină (cafea, energizante), deoarece acestea accelerează deshidratarea și pun o presiune suplimentară pe sistemul cardiovascular.
Solidaritatea socială și prevenirea incendiilor de vegetație
Canicula extremă crește vulnerabilitatea persoanelor în vârstă sau cu boli cronice. DSU face un apel la solidaritate: verificați zilnic starea de sănătate a bunicilor, a vecinilor bătrâni sau a rudelor care locuiesc singure și asigurați-vă că au rezerve de apă și medicamente.
De asemenea, aerul uscat și vegetația uscată transformă orice scânteie într-un potențial incendiu devastator. Pentru a preveni dezastrele:
În caz de urgență: Dacă dumneavoastră sau cineva din jur manifestă stări de leșin, confuzie sau febră musculară din cauza căldurii, sunați imediat la numărul unic de urgență 112. Pentru setul complet de măsuri și ghiduri oficiale de prim ajutor, accesați platforma națională Fiipregatit.ro.