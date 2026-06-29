Cum ne protejăm de canicula extremă: Măsurile urgente recomandate de DSU sub Cod Roșu

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 iun. 2026, 11:39

România intră sub cupola de foc, iar DSU activează recomandările de criză pentru codul roșu. Reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență trag un semnal de alarmă și recomandă evitarea ieșirilor din casă în orele critice, utilizarea mijloacelor de protecție solară și o atenție sporită acordată celor expuși riscurilor medicale din cauza temperaturilor extreme.

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