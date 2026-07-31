România a dus în fața OSCE atacurile cu drone din ultima perioadă. Zeci de țări și-au exprimat sprijinul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 18:48

România a sesizat oficial Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în legătură cu încălcările repetate ale spațiului aerian național produse la sfârșitul lunii iulie, când Armata Română a doborât trei drone care au pătruns fără autorizare pe teritoriul țării. În urma dezbaterilor, 41 de state participante și-au exprimat sprijinul și solidaritatea față de România.

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