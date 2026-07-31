România a dus în fața OSCE atacurile cu drone din ultima perioadă. Zeci de țări și-au exprimat sprijinul

România a sesizat oficial Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în legătură cu încălcările repetate ale spațiului aerian național produse la sfârșitul lunii iulie, când Armata Română a doborât trei drone care au pătruns fără autorizare pe teritoriul țării. În urma dezbaterilor, 41 de state participante și-au exprimat sprijinul și solidaritatea față de România.
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că subiectul a fost discutat în cadrul celor două principale structuri de decizie ale OSCE, după ce autoritățile române își informaseră deja aliații din Uniunea Europeană și NATO, precum și Ambasada Federației Ruse la București.
România a prezentat cazul în două reuniuni ale OSCE
Potrivit MAE, dezbaterile au avut loc în cadrul Forumului de Cooperare în domeniul Securității, pe 29 iulie, și în Consiliul Permanent al OSCE, pe 30 iulie. La reuniuni au participat reprezentanții tuturor celor 57 de state membre ale organizației.
Autoritățile române au prezentat concluziile investigațiilor desfășurate până în prezent și au atras atenția asupra gravității incidentelor petrecute în perioada 24–26 iulie, când trei drone au pătruns în spațiul aerian al României și au fost doborâte de Armata Română.
România a subliniat că aceste incidente au avut loc în contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și a transmis că Moscova poartă întreaga responsabilitate pentru deteriorarea situației de securitate din regiune.
Măsurile luate de România după incidente
În cadrul reuniunilor, partea română a prezentat și măsurile adoptate după încălcarea spațiului aerian național.
Printre acestea se numără declararea ca persoană inacceptabilă a unui membru al misiunii Federației Ruse la București, care a primit termen de cinci zile pentru a părăsi teritoriul României.
Totodată, Ministerul Afacerilor Externe a decis rechemarea ambasadorului României în Federația Rusă la București pentru consultări.
Sprijin din partea a 41 de state
Potrivit comunicatului MAE, reacția majorității statelor participante la OSCE a fost una de susținere a poziției României.
Nu mai puțin de 41 de state și-au exprimat preocuparea față de acțiunile Federației Ruse și și-au declarat solidaritatea cu România.
În același timp, statele participante au reafirmat sprijinul pentru Ucraina și au cerut încetarea imediată a focului, precum și crearea condițiilor pentru o pace negociată, cuprinzătoare, justă și durabilă.
Rusia respinge acuzațiile
Ministerul Afacerilor Externe precizează că Federația Rusă și-a menținut poziția exprimată anterior și a negat orice responsabilitate în legătură cu incidentele produse în spațiul aerian al României.
OSCE reunește 57 de state participante și este cea mai mare organizație regională de securitate, având ca principale structuri de decizie Consiliul Permanent, care gestionează chestiunile politice, și Forumul de Cooperare în domeniul Securității, responsabil de aspectele politico-militare.