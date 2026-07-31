Omul lui Bolojan de la Constanța, audiat într-un dosar de corupție. Florin Mitroi, în centrul unui scandal

Noi detalii în cazul în care a fost implicat președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Oamenii legii au confirmat implicarea acestuia în ancheta declanșată de Parchetul General.
Într-o primă reacție după aceste percheziții care au vizat activitatea sa, nu ca șef de CJ, tocmai asta ține Mitroi să precizeze, ci activitatea firmelor sale, acolo unde este acționar.
Mitroi a declarat că a fost audiat de procurori în investigația respectivă și confirmă percheziițiile care au avut loc acasă la el, acolo unde are sediu și una dintre firmele vizate de această investigație, iar în urma acestor descinderi au fost ridicate mai multe documente.
Florin Mitroi încearcă să minimizeze pe cât posibil prezența sa în această investigație și spune că a fost citat și audiat în calitate de martor.
Cu toate astea, e extrem de importantă implicarea sa în investigația declanșată de Parchetul General. Surse Realitatea PLUS au anunțat că procurorii i-au verificat și telefonul pe care îl deține, în așa fel încât orice informație o pot folosi pentru a merge mai departe în această investigație.
Investigația vizează activitatea firmelor în care este acționar Florin Mitroi, un om apropiat de Ilie Bolojan.
Cum se apară Florin Mitrol
Având în vedere evenimentele recente și informațiile apărute în spațiul public în ultimele zile, președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, dorește să dea dovadă de transparență și să asigure o informare corectă a cetățenilor.
În acest context, aduce la cunoștință faptul că, în cursul zilei de ieri, 30.07.2026, a fost finalizată percheziția desfășurată la domiciliul său și la sediul firmei în care este acționar. Acțiunea a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în colaborare cu Poliția Economică, și NU a vizat aspecte legate de activitatea administrativă. În urma percheziției nu au fost identificate sume de bani sau bunuri de valoare neobișnuită, fiind ridicate doar documente referitoare la activitatea societății comerciale.
Tot ieri, după finalizarea percheziției, domnul președinte Florin Mitroi a fost citat să se prezinte, în aceeași seară, la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, unde a fost audiat în calitate de martor.
Florin Mitroi a declarat:
„Respect faptul că autoritățile au decis audierea mea în calitate de martor și le mulțumesc pentru profesionalismul de care au dat dovadă pe parcursul acestor activități. Am încredere că aceste demersuri să pună capăt speculațiilor apărute în spațiul public în ultimele luni, deoarece nu am nimic de ascuns. Am fost întotdeauna transparent și mă bucur că, în ultimele două zile, am avut ocazia să demonstrez acest lucru. De asemenea, este important ca cetățenii să știe că audierea mea în calitate de martor nu are nicio legătură cu activitatea pe care o desfășor în funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța.
În calitate de președinte al Consiliului Județean Constanța, îmi reafirm angajamentul pentru transparență în administrația publică, dedicarea și munca în folosul locuitorilor acestui județ. Îi asigur pe cetățeni că aceste evenimente nu au afectat în niciun fel activitatea instituției, iar Consiliul Județean Constanța își desfășoară activitatea în condiții normale, fără nicio întrerupere.”