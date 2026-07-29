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Justitie· 2 min citire

Cristian Ghinea, derapaj fără precedent: „Voineag este un manelist borfaș. Nicușor Dan, un dezastru în evaluarea oamenilor”

Cristian Ghinea

Cristian Ghinea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iul. 2026, 19:55
SursăRealitatea PLUS

Limbaj fără precedent și acuzații extrem de dure lansate de senatorul USR Cristian Ghinea! Acesta îl atacă frontal pe fostul șef al DNA și actualul adjunct al procurorului general, Marius Voineag, pe care îl numește, citez: ticălos, un gibon borfaș, manelist și psihopat. În același discurs, Ghinea îl acuză pe Nicușor Dan de scheme politice și spune că și-a luat țeapă de la PSD și că președintele este un dezastru în evaluarea oamenilor. El susține că a acceptat menținerea lui Voineag în conducerea Parchetului General pentru că s-ar fi amorezat de Cristina Chiriac.

„Deci, Nicușor Dan din nou își ia țeapă de la PSD, deci este aceeași, aceeași poveste: țeapă, țeapă, țeapă. Așa cum țeapă a fost cu Voineag, l-a convins PSD-ul să-i lase pe Florența și pe Voineag adjuncți.

Doamna Chiriac, aia pe care a apărat-o Nicușor Dan de a vrut să se arunce în aer pentru ea, i-a dat lui Voineag atribuție de serviciu să se ocupe de interceptări. Deci interceptările procurorilor din toată țara trec pe la acest ticălos Voineag, care, când era șef la DNA, se lăuda că a primit o sabie cadou de la SRI. De ce folosea acest simbol falic Voineag? Ce înseamnă pentru un manelist ca el, pentru un borfaș, că asta este, un borfaș imobiliar.

Omul a zis că face de face afaceri, că are incompatibilități de a face afaceri, și atunci își investește banii în imobiliare. Ceea ce înseamnă să urinezi pe spiritul legii.

Ăsta este Voineag. Ăsta este un borfaș. Pentru că este un borfaș, are o logică de manelist.

Nicușor Dan este un dezastru în evaluarea oamenilor. A spus că e ok să fie numiți și i-a pus pe ăștia acolo ca să accepte PSD-ul că o pune pe doamna asta, procuror general. Deal-ul a fost între Nicușor Dan și PSD, el a zis că vrea procuratura generală să o pună pe doamna asta, nu e clar de ce s-a memorizat de ea atât de tare, și PSD-ul a luat DNA-ul cu domnul Cerbu, și adjuncții.”, a declarat Cristian Ghinea.

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