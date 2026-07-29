Cristian Ghinea, derapaj fără precedent: „Voineag este un manelist borfaș. Nicușor Dan, un dezastru în evaluarea oamenilor”

Publicat 29 iul. 2026, 19:55 Sursă Realitatea PLUS

Limbaj fără precedent și acuzații extrem de dure lansate de senatorul USR Cristian Ghinea! Acesta îl atacă frontal pe fostul șef al DNA și actualul adjunct al procurorului general, Marius Voineag, pe care îl numește, citez: ticălos, un gibon borfaș, manelist și psihopat. În același discurs, Ghinea îl acuză pe Nicușor Dan de scheme politice și spune că și-a luat țeapă de la PSD și că președintele este un dezastru în evaluarea oamenilor. El susține că a acceptat menținerea lui Voineag în conducerea Parchetului General pentru că s-ar fi amorezat de Cristina Chiriac.

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