Planta numită „darul lui Dumnezeu”, pomenită în Biblie și în Coran. Are peste 150 de antioxidanți și este apreciată pentru numeroasele sale beneficii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 20:15

Puține plante se bucură de o reputație atât de impresionantă precum chimenul negru. Cunoscut de secole în medicina tradițională și asociat cu numeroase beneficii pentru sănătate, acesta este considerat de mulți drept „planta lui Dumnezeu”, fiind menționat atât în Biblie, cât și în Coran.

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