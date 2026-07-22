Planta numită „darul lui Dumnezeu”, pomenită în Biblie și în Coran. Are peste 150 de antioxidanți și este apreciată pentru numeroasele sale beneficii

Puține plante se bucură de o reputație atât de impresionantă precum chimenul negru. Cunoscut de secole în medicina tradițională și asociat cu numeroase beneficii pentru sănătate, acesta este considerat de mulți drept „planta lui Dumnezeu”, fiind menționat atât în Biblie, cât și în Coran.
De-a lungul timpului, semințele de chimen negru au fost folosite în diferite culturi ca remediu natural pentru o gamă largă de afecțiuni. În prezent, interesul pentru această plantă rămâne ridicat datorită compușilor săi activi și conținutului bogat de antioxidanți.
Istoria chimenului negru se întinde pe mii de ani. Documentele istorice arată că planta era utilizată încă din Egiptul Antic pentru susținerea digestiei și ca remediu împotriva răcelilor, durerilor de cap, infecțiilor sau durerilor de dinți.
În tradiția islamică, Profetul Mahomed afirma că semințele de chimen negru pot vindeca toate bolile, cu excepția morții, motiv pentru care planta a căpătat o importanță deosebită în medicina tradițională orientală.
Conține peste 150 de antioxidanți
Unul dintre motivele pentru care chimenul negru este atât de apreciat îl reprezintă compoziția sa bogată.
Semințele conțin peste 150 de tipuri de antioxidanți, alături de vitamine, minerale și alte substanțe bioactive, care au fost intens studiate pentru efectele lor asupra organismului.
Este asociat cu susținerea tratamentului împotriva cancerului
În medicina naturistă, chimenul negru este considerat un aliat important în prevenirea și susținerea tratamentului unor afecțiuni grave.
Potrivit promotorilor utilizării sale, consumul regulat poate contribui la reducerea riscului apariției anumitor forme de cancer și poate sprijini organismul în timpul tratamentelor oncologice.
Totodată, i se atribuie capacitatea de a încetini răspândirea celulelor canceroase, de a limita degradarea țesuturilor, de a reduce durerile asociate bolii și de a crește eficiența tratamentelor anticancer.
Este important de precizat că aceste utilizări nu înlocuiesc tratamentele recomandate de medic, iar persoanele diagnosticate cu cancer trebuie să urmeze întotdeauna indicațiile specialistului.
Poate contribui la reducerea colesterolului și a glicemiei
Chimenul negru este folosit și pentru susținerea sănătății metabolice.
Consumat în mod regulat, acesta este asociat cu scăderea colesterolului și a trigliceridelor, reducerea nivelului zahărului din sânge și susținerea funcționării pancreasului.
De asemenea, medicina tradițională îi atribuie efecte benefice asupra circulației, prin întărirea vaselor de sânge și reducerea riscului formării cheagurilor.
Beneficii pentru inimă și circulație
Printre efectele pentru care este apreciat se numără și susținerea sănătății cardiovasculare.
Chimenul negru este utilizat ca adjuvant în cazul hipertensiunii arteriale și este recomandat în medicina naturistă pentru menținerea elasticității vaselor de sânge.
Totodată, este asociat cu prevenirea aterosclerozei și cu susținerea sănătății persoanelor care suferă de afecțiuni cardiovasculare.
Este folosit și în afecțiuni inflamatorii și autoimune
În medicina alternativă, chimenul negru este recomandat și persoanelor care se confruntă cu boli inflamatorii sau autoimune.
Printre afecțiunile pentru care este utilizat ca adjuvant se numără scleroza multiplă, artrita reumatoidă, psoriazisul, astmul, alergiile și rinita alergică.
De asemenea, unii specialiști în fitoterapie susțin că poate contribui la reducerea efectelor secundare asociate chimioterapiei și radioterapiei.
Cum prepari ceaiul de chimen negru
Una dintre cele mai simple modalități de consum este sub formă de ceai.
Ingrediente
Mod de preparare
Semințele se adaugă într-o cană cu apă fierbinte și se lasă la infuzat timp de 10-15 minute, cu vasul acoperit.
La final, se poate adăuga miere, după preferință.
Ceaiul poate fi consumat de două ori pe zi și poate fi băut atât cald, cât și rece.
Notă: Deși chimenul negru este folosit de mult timp în medicina tradițională și există cercetări privind unele dintre proprietățile sale, afirmațiile referitoare la tratarea sau vindecarea unor boli grave nu sunt considerate dovezi clinice definitive. Pentru orice afecțiune, tratamentul trebuie stabilit împreună cu un medic.