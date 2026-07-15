Nicușor Dan: România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline până la finalul verii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 21:26

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, la Kiev, că actuala criză politică trebuie încheiată cât mai rapid, subliniind că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline. Șeful statului și-a exprimat speranța ca situația să fie deblocată până la sfârșitul verii.

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