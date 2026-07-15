Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Nicușor Dan: România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline până la finalul verii
Negocieri guvern
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, la Kiev, că actuala criză politică trebuie încheiată cât mai rapid, subliniind că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline. Șeful statului și-a exprimat speranța ca situația să fie deblocată până la sfârșitul verii.
Citește și
- 21:21Trump anunță că Putin este pregătit să încheie războiul din Ucraina: „Este timpul să te oprești”
- 20:53Ion Cristoiu aruncă bomba: În caz de anticipate, Bolojan va face liste comune cu USR
- 19:46Nicușor Dan s-a întâlnit cu președintele Serbiei. Primele concluzii după discuția de la Kiev
- 18:40Ambasadorul SUA, după întâlnirea cu Sorin Grindeanu: "Avem încredere că România va depăși criza guvernamentală"
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News