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Politica· 2 min citire

Nicușor Dan: România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline până la finalul verii

Negocieri guvern

Negocieri guvern

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 21:26

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, la Kiev, că actuala criză politică trebuie încheiată cât mai rapid, subliniind că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline. Șeful statului și-a exprimat speranța ca situația să fie deblocată până la sfârșitul verii.

"Nu vreau să fac predicții, eu cred că românii așteaptă. (...) Aseară, venind aici, am avut discuții cu autoritățile din Suceava și îmi spuneau că oamenii așteaptă, vor o dată pentru totdeauna se termine incertitudinea asta ca să poată să-și facă planuri de viață pentru ei, familiile lor. Deci, e nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide, asta este ce pot să spun. Eu sper să avem în cursul acestei veri, să închidem (situația privind formarea Guvernului)", a afirmat pre;edintele.

Nicușor Dan a precizat că discută constant cu formațiunile politice.

"Fiecare dintre noi, și eu cu partidele, și partidele între ele, discutăm. Nu cred că e nevoie de consultări formale, e nevoie de discuții, care există. Numai că, din păcate, retorica în care de luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiul de negociere și aici, din nou, ne întoarcem la rolul social al politicianului. Rolul este să aibă o disponibilitate la compromis, astfel încât să găsească fiecare, pentru categoria de oameni care le-au dat mandatul, acea cale care să fie optimă", a mai spus ;eful statului.

Nicușor Dan a participat, miercuri, la Kiev, la Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est.

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