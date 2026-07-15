Grindeanu, despre discuțiile cu Nicușor Dan de la Cotroceni: „Nu s-a vorbit despre anticipate”

Publicat 15 iul. 2026, 22:07 Sursă Realitatea PLUS

Sorin Grindeanu a declarat, în urma consultărilor de luni de la Palatul Cotroceni, că ideea alegerilor anticipate nu s-a aflat pe agenda discuțiilor. În schimb, negocierile s-au concentrat pe implementarea PNRR, legislația necesară și o propunere venită din partea UDMR privind formarea unui guvern de tranziție, variantă susținută de PSD și minorități, dar respinsă ferm de PNL și USR.

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