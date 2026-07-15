Grindeanu, despre discuțiile cu Nicușor Dan de la Cotroceni: „Nu s-a vorbit despre anticipate”

Sorin Grindeanu a declarat, în urma consultărilor de luni de la Palatul Cotroceni, că ideea alegerilor anticipate nu s-a aflat pe agenda discuțiilor. În schimb, negocierile s-au concentrat pe implementarea PNRR, legislația necesară și o propunere venită din partea UDMR privind formarea unui guvern de tranziție, variantă susținută de PSD și minorități, dar respinsă ferm de PNL și USR.
Întrebat ce a discutat cu Nicușor Dan la consultările de la Cotroceni și dacă șeful statului a pomenit de o soluție privind alegerile anticipate, Sorin Grindeanu a răspuns: „Nu, despre anticipate aproape nu s-a discutat, deci pot să zic că n-a fost un subiect luni la Cotroceni, despre PNRR și legile pe care ar trebui guvernul să le trimită sau reprezentanți, sau parlamentarii care aparțin actualei coaliției de guvernare, către Parlament, s-a discutat. Și, de asemenea, președintele a vrut să vadă dacă s-au mai flexibilizat pozițiile partidelor care au făcut parte din fosta coaliție. Deci cam astea a fost agenda de aproape 2 ore.”
Grindeanu: „Sunt dispus să facem acel guvern de tranziție, de armistițiu”
Întrebat dacă șeful statului a avut o concluzie la terminarea discuțiilor, Sorin Grindeanu a transmis:
„Asta nu puteți să mă întrebați și nu pot să vă răspund eu, sau puteți să mă întrebați, dar nu pot să răspund eu. Eu pot să vă spun din perspectiva mea că pot să spun că PSD, UDMR și minoritățile am încercat să venim să deblocăm situația și nu PSD-ul, ci UDMR-ul și minoritățile au venit cu o soluție să spun care n-ar mulțumi pe deplin pe nimeni, dar n-ar nemulțumi total pe niciunul. Noi am spus că da, eu am spus că da, sunt dispus să facem acel guvern de tranziție, de armistițiu, cum a spus Hunor, și care să asigure traversarea acestei perioade în care trebuie să se închidă PNRR-ul, până după buget, în toamna târzie a acestui an, și atunci să facem o evaluare și să vedem dacă lucrurile s-au mai calmat și se poate discuta altcumva de o majoritate.
Noi am fost de acord, UDMR-ul da, minoritățile da, chiar Hunor, cel care a avut această propunere, spunea: "Domnule, da, e un de aceea e un guvern de armistițiu că toate încercăm să le punem în paranteză câteva luni.". După aceea, dacă e cazul, poate să reînceapă (n.r. războiul), dar ceilalți adică PNR și USR au spus că nu, că ei sunt ei nu vor așa ceva.”