Nicușor Dan, mesaj de la Kiev: „Ucraina a existat, există și va continua să existe”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 17:09

Președintele României, Nicușor Dan, a reafirmat miercuri sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, în cadrul ceremoniei dedicate Zilei Statalității Ucrainene, desfășurată la Kiev, la invitația președintelui Volodîmîr Zelenski. Șeful statului a condamnat, totodată, încercările Rusiei de a instrumentaliza istoria.

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