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Politica· 2 min citire

Nicușor Dan, mesaj de la Kiev: „Ucraina a existat, există și va continua să existe”

Nicușor Dan, alături de Maia Sandu, la Kiev/ Facebook

Nicușor Dan, alături de Maia Sandu, la Kiev/ Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 17:09

Președintele României, Nicușor Dan, a reafirmat miercuri sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, în cadrul ceremoniei dedicate Zilei Statalității Ucrainene, desfășurată la Kiev, la invitația președintelui Volodîmîr Zelenski. Șeful statului a condamnat, totodată, încercările Rusiei de a instrumentaliza istoria.

Președintele Nicușor Dan a participat miercuri, la Kiev, la ceremonia organizată cu prilejul Zilei Statalității Ucrainene, la invitația președintelui Volodîmîr Zelenski.

Într-un mesaj publicat ulterior pe Facebook, șeful statului a precizat că România își menține sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

„Am avut onoarea de a participa astăzi, la Kiev, la invitaţia preşedintelui Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, la ceremonia dedicată Zilei Statalităţii Ucrainene. Cu această ocazie, am condamnat ferm instrumentalizarea periculoasă a istoriei de către Rusia şi am reafirmat sprijinul nostru pentru frontierele recunoscute la nivel internaţional ale Ucrainei şi pentru integritatea sa teritorială, precum şi angajamentul nostru faţă de stabilitatea şi securitatea sa pe termen lung”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele României a subliniat că identitatea Ucrainei s-a format de-a lungul timpului prin contribuția mai multor comunități etnice, lingvistice și religioase, care fac parte din patrimoniul și moștenirea acestei țări.

„Sărbătorind Statalitatea Ucrainei, confirmăm un adevăr fundamental: Ucraina a existat, Ucraina există şi Ucraina va continua să existe”, a afirmat Nicușor Dan.

România își reafirmă sprijinul pentru Ucraina

În mesajul său, șeful statului a arătat că România rămâne un vecin, un prieten și un partener strategic al Ucrainei.

Potrivit președintelui, recunoașterea istoriei autentice a unei națiuni este esențială pentru păstrarea demnității și suveranității acesteia, dar și pentru menținerea unei ordini internaționale stabile.

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