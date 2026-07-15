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Justitie· 1 min citire
Dragoș Pîslaru, declarație‑șoc în scandalul azilului lui Pașca. De ce pune la îndoială amenda de 2 milioane de lei?
Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii
Publicat15 iul. 2026, 09:51
Actualizat15 iul. 2026, 09:52
SursăRealitate Plus
Reacție surprinzătoare a ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, după amenda de 1 milion de lei aplicată familiei Pașca, administratorii azilului ilegal din Bihor. Ministrul spune că are serioase semne de întrebare privind modul în care a fost gestionată sancțiunea și susține că a aflat despre acest caz din mediul online, nu pe cale oficială.
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