Dragoș Pîslaru, declarație‑șoc în scandalul azilului lui Pașca. De ce pune la îndoială amenda de 2 milioane de lei?

Publicat 15 iul. 2026, 09:51 Actualizat 15 iul. 2026, 09:52 Sursă Realitate Plus

Reacție surprinzătoare a ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, după amenda de 1 milion de lei aplicată familiei Pașca, administratorii azilului ilegal din Bihor. Ministrul spune că are serioase semne de întrebare privind modul în care a fost gestionată sancțiunea și susține că a aflat despre acest caz din mediul online, nu pe cale oficială.

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