Dezechilibrele care schimbă funcționarea organismului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 09:10

Hormonii influențează numeroase procese, de la metabolism și somn până la fertilitate, dispoziție și greutate. De aceea, simptome aparent fără legătură între ele pot avea uneori aceeași explicație.

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