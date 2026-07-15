Dezechilibrele care schimbă funcționarea organismului

Hormonii influențează numeroase procese, de la metabolism și somn până la fertilitate, dispoziție și greutate. De aceea, simptome aparent fără legătură între ele pot avea uneori aceeași explicație.
Dereglările hormonale apar atunci când unul sau mai mulți hormoni sunt produși în cantitate prea mare sau prea mică. Manifestările diferă în funcție de glanda implicată și pot include cicluri menstruale neregulate, acnee, căderea părului, modificări de greutate, oboseală, palpitații, transpirații, tulburări de somn sau probleme de fertilitate. Nu toate aceste simptome indică automat o problemă endocrină, dar asocierea lor sau persistența justifică evaluare.
Diagnosticul nu se pune doar pe baza impresiei că hormonii ar fi de vină. Medicul stabilește ce analize sunt relevante în funcție de vârstă, simptome, momentul ciclului menstrual, tratamente și istoricul pacientului. Evaluarea corectă este importantă pentru a evita ignorarea unei afecțiuni reale.
Ai grijă de tine!
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