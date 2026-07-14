Insula viitorului prinde contur. Totul este construit pentru ca oamenii să trăiască mai sănătos

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 17:40

Abu Dhabi pregătește un proiect imobiliar fără precedent, în care sănătatea și calitatea vieții reprezintă punctul central al întregului concept. Fahid Island, o insulă aflată în plină dezvoltare, va reuni mii de locuințe, kilometri de spații verzi, piste pentru mers și biciclete, dar și facilități concepute pentru a încuraja un stil de viață activ.

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