Insula viitorului prinde contur. Totul este construit pentru ca oamenii să trăiască mai sănătos

Abu Dhabi pregătește un proiect imobiliar fără precedent, în care sănătatea și calitatea vieții reprezintă punctul central al întregului concept. Fahid Island, o insulă aflată în plină dezvoltare, va reuni mii de locuințe, kilometri de spații verzi, piste pentru mers și biciclete, dar și facilități concepute pentru a încuraja un stil de viață activ.
Valoarea investiției se ridică la aproape 11 miliarde de dolari, iar dezvoltatorii estimează că întregul proiect va fi finalizat în 2029. Potrivit CNN, fiecare detaliu al insulei a fost proiectat astfel încât să contribuie la bunăstarea viitorilor locuitori.
O insulă construită în jurul conceptului de wellness
Fahid Island va fi amenajată între Yas Island și Saadiyat Island, două dintre cele mai cunoscute destinații din Abu Dhabi. Proiectul este dezvoltat de Aldar Development, companie imobiliară deținută de guvernul din Abu Dhabi, iar investiția se ridică la 40 de miliarde de dirhami, echivalentul a aproximativ 10,9 miliarde de dolari.
Dezvoltatorii spun că insula nu va fi doar un nou cartier rezidențial, ci un spațiu în care arhitectura și infrastructura sunt gândite pentru a încuraja mișcarea, relaxarea și un stil de viață sănătos.
„Ne-am asigurat că fiecare decizie de proiectare și fiecare decizie comercială au fost luate având permanent în vedere conceptul de wellness”, a declarat pentru CNN Emma McCreery Breen, vicepreședinte senior al Aldar Development.
Reprezentanta companiei afirmă că mediul în care trăiesc oamenii are un impact direct asupra stării lor de sănătate.
„Este vorba despre principiile de bază care te ajută să te simți bine. Mediul în care trăiești trebuie să susțină acest lucru”, a spus Breen.
Cercetările susțin conceptul folosit de dezvoltatori
Ideea de a proiecta cartiere orientate spre sănătate nu este nouă, însă Fahid Island încearcă să aplice acest principiu la scara unei întregi comunități.
CNN amintește că un studiu publicat în această lună de cercetători ai Massachusetts Institute of Technology (MIT) arată că persoanele care locuiesc în cartiere bogate în spații verzi și ușor de parcurs pe jos au, în general, o sănătate fizică și psihică mai bună.
Acest concept stă la baza întregului proiect dezvoltat în Abu Dhabi.
Peste 6.000 de locuințe și un parc de 10 kilometri
Fahid Island va cuprinde peste 6.000 de locuințe, iar unul dintre punctele centrale ale proiectului va fi Berm Park, un parc cu o lungime de 10 kilometri.
Zona verde va traversa centrul insulei și va include piste pentru alergare, dar și trei trasee dedicate bicicliștilor. În același timp, parcul va crea o delimitare naturală între cartierul rezidențial, plajă și pădurea de mangrove.
Pe cei 11 kilometri de litoral vor fi construite vile și apartamente de lux, întinse pe o suprafață totală de 2,7 milioane de metri pătrați.
Prețurile locuințelor vor porni de la 1,9 milioane de dirhami, adică aproximativ 517.000 de dolari.
Insula va putea fi străbătută aproape integral pe jos
Planurile dezvoltatorilor includ și un bulevard comercial, cluburi de plajă și centre dedicate sporturilor nautice.
Toate aceste zone vor fi unite printr-o rețea de aproximativ 15 kilometri de alei pietonale, iar peste 70% dintre trasee vor beneficia de umbră, astfel încât deplasarea pe jos să fie confortabilă chiar și în climatul specific regiunii.
Potrivit dezvoltatorilor, proiectul urmărește să îi încurajeze pe locuitori să folosească mai puțin automobilul și să petreacă mai mult timp în aer liber.
Dezvoltatorii spun că wellness înseamnă mai mult decât o sală de fitness
Emma McCreery Breen consideră că noțiunea de wellness este deseori redusă la existența unor spa-uri sau săli de sport, deși conceptul este mult mai amplu.
„Există o concepție greșită despre ce înseamnă wellness. Faptul că yoga este o activitate de wellness nu înseamnă că asta îi face pe oameni să se simtă bine în fiecare zi. Eu am nevoie și de interacțiune socială, iar promenada de pe malul apei va oferi exact acest lucru”, a declarat ea pentru CNN.
Pe insulă va funcționa și un campus al King's College School Wimbledon, a cărui deschidere este programată pentru septembrie 2028. Potrivit CNN, aceasta va deveni prima școală din lume certificată Fitwel, un standard care evaluează impactul clădirilor asupra sănătății ocupanților.
În același timp, întreaga insulă Fahid Island a primit certificarea Fitwel cu calificativul maxim de trei stele.
„Ceea ce a ieșit în evidență a fost angajamentul Aldar de a privi sănătatea ca pe un sistem, și nu ca pe o simplă colecție de facilități individuale”, a declarat pentru CNN Joanna Frank, director executiv al Center for Active Design.
La rândul său, Emma McCreery Breen respinge ideea că proiectul reprezintă doar o strategie de promovare.
„Mulți cred că dacă pui o sală de fitness sau un spa într-o clădire înseamnă că ai creat wellness. Nu este așa. Important este să proiectezi mediul astfel încât oamenii să poată lua, zi de zi, decizii mai bune și mai sănătoase. Scopul este ca fiecare să se poată simți cât mai bine, indiferent ce înseamnă asta pentru el”, a concluzionat reprezentanta dezvoltatorului.