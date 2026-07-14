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Sanatate· 2 min citire
Adrian Marinescu avertizează că pacienții obezi și de vârstă medie ajung cel mai des la ATI după o boală infecțioasă
Doctor
Pacienţii de vârstă medie, cu multe kilograme în plus şi care nu îşi verifică starea de sănătate sunt cei mai predispuşi să ajungă la terapie intensivă după ce contractează o boală infecţioasă. Medicul Adrian Marinescu spune că, în multe cazuri, aceşti pacienţi sunt consideraţi sănătoşi doar pentru că nu au fost investigaţi.
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