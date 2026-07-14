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Sanatate· 2 min citire

Adrian Marinescu avertizează că pacienții obezi și de vârstă medie ajung cel mai des la ATI după o boală infecțioasă

Doctor

Doctor

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 12:26

Pacienţii de vârstă medie, cu multe kilograme în plus şi care nu îşi verifică starea de sănătate sunt cei mai predispuşi să ajungă la terapie intensivă după ce contractează o boală infecţioasă. Medicul Adrian Marinescu spune că, în multe cazuri, aceşti pacienţi sunt consideraţi sănătoşi doar pentru că nu au fost investigaţi.

Adrian Marinescu: Pacientul nu era sănătos, ci nu se verificase

„Tipul de pacient care ajunge în terapie intensivă e, de obicei, pacientul care poate fi de vârstă medie, care este supraponderal, aş spune mai mult obez şi care, cu siguranţă, nu s-a căutat. E pacientul, dacă vă aduceţi aminte, când erau raportările în timpul pandemiei şi spuneau ”pacient sănătos de 40 de ani”. Nu, acel pacient era sănătos că nu s-a căutat, era de vârstă în medie, el era cu foarte multe kilograme în plus şi, într-adevăr, tot ce înseamnă funcţie respiratorie şi tot ce înseamnă menţinerea unor funcţii se face mult mai greu, deci acele persoane sunt cele mai frecvente”, a afirmat dr Adrian Marinescu la Medika TV.

Managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” a explicat că pacienţii cu obezitate întâmpină mai multe dificultăţi în menţinerea funcţiei respiratorii şi a celorlalte funcţii ale organismului. Din acest motiv, ei ajung mai des în secţiile de terapie intensivă atunci când suferă de o boală infecţioasă.

Kilogramele în plus pun presiune pe organele interne

Adrian Marinescu a precizat că excesul de greutate pune o presiune foarte mare asupra organelor interne. Acesta este şi motivul pentru care pacienţii cu obezitate sunt mai predispuşi să ajungă la ATI după ce contractează o boală infecţioasă.

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