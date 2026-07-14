Adrian Marinescu avertizează că pacienții obezi și de vârstă medie ajung cel mai des la ATI după o boală infecțioasă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 12:26

Pacienţii de vârstă medie, cu multe kilograme în plus şi care nu îşi verifică starea de sănătate sunt cei mai predispuşi să ajungă la terapie intensivă după ce contractează o boală infecţioasă. Medicul Adrian Marinescu spune că, în multe cazuri, aceşti pacienţi sunt consideraţi sănătoşi doar pentru că nu au fost investigaţi.

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