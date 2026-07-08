Kremlinul avertizează asupra unui al Treilea Război Mondial și acuză Europa de „cea mai mare greșeală”

Pe fondul războiului care durează de mai bine de patru ani în Ucraina, Kremlinul își înăsprește din nou discursul la adresa Occidentului.
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, susține că statele europene fac o eroare majoră prin sprijinul militar acordat Kievului și vorbește despre riscurile unei escaladări care amintește de atmosfera de dinaintea celui de-Al Doilea Război Mondial.
Peskov spune că Europa împiedică un compromis în Ucraina
Într-un interviu acordat publicației elvețiene Weltwoche, oficialul rus a declarat că țările europene încurajează Ucraina să continue conflictul și reduc șansele unor negocieri.
„Europenii încă mai cred că Rusia poate fi învinsă strategic”, a declarat Peskov.
Potrivit acestuia, aceasta este „cea mai mare greșeală dintre toate”, iar sprijinul militar și politic oferit Kievului ar face ca autoritățile ucrainene să nu fie dispuse la compromisuri.
Kremlinul critică reînarmarea Europei
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a comentat și creșterea cheltuielilor pentru apărare în numeroase state europene, susținând că continentul traversează o transformare profundă în domeniul securității.
În opinia sa, guvernele europene au ajuns la concluzia că nu mai beneficiază de aceleași garanții de securitate din partea Statelor Unite ca în trecut.
„Europa a înțeles că nu mai există garanții reale de securitate din partea SUA.”
Peskov a criticat și fondurile direcționate către apărare, afirmând că acestea reprezintă „o spălare pe creier a contribuabililor europeni”.
Declarații despre un posibil al Treilea Război Mondial
În cadrul aceluiași interviu, oficialul rus a respins scenariile potrivit cărora războiul din Ucraina ar putea degenera într-un conflict mondial.
„Rusia este prea mare și prea responsabilă pentru a declanșa un al Treilea Război Mondial”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.
Acesta a susținut că și Statele Unite sunt conștiente de consecințele unei astfel de escaladări, scrie Mekur.
„În prezent nu avem relații bune, dar suntem suficient de înțelepți încât să vorbim unii cu alții.”
Comparație cu anii dinaintea celui de-Al Doilea Război Mondial
Dmitri Peskov a afirmat că actualul climat politic și de securitate din Europa îi amintește de perioada anilor '30 ai secolului trecut, înainte de izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, relatează Merkur.
„Militarizarea Europei ne îngrijorează”, a declarat oficialul rus.
Totodată, acesta și-a exprimat speranța că o viitoare generație de lideri europeni va schimba direcția politică a continentului. În declarațiile sale, purtătorul de cuvânt al Kremlinului nu a făcut însă nicio referire la conducerea politică de la Moscova sau la rolul Rusiei în conflictul din Ucraina.