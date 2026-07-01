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Justitie· 2 min citire

Suceveancă de 32 de ani, păgubită cu 36.000 de lei după metoda „falsul polițist și falsul angajat bancar”

Înșelătorie

Înșelătorie

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 iul. 2026, 17:44

O femeie de 32 de ani din Suceava a fost înșelată cu 36.000 de lei după ce a fost convinsă de un fals polițist și un fals lucrător bancar că identitatea i-a fost folosită pentru contractarea unui credit.

Cum s-a produs înșelătoria?

O femeie în vârstă de 32 de ani, din județul Suceava, a rămas fără 36.000 de lei după ce a căzut victima unei înșelătorii bine puse la punct, în care escrocii s-au prezentat drept polițist și lucrător bancar.

Potrivit informațiilor, totul a început cu un apel telefonic primit de suceveancă din partea unei persoane care s-a recomandat drept polițist. Aceasta i-a spus că datele sale personale ar fi fost folosite în mod fraudulos de o altă persoană pentru contractarea unui credit și că este necesară o verificare urgentă pentru a evita eventuale consecințe financiare.

La scurt timp, femeia a fost contactată de un alt individ, care s-a prezentat drept angajat al unei bănci. Acesta i-a explicat că, pentru a-și proteja economiile și pentru a bloca presupusele operațiuni frauduloase, trebuie să transfere banii într-un cont „sigur”, indicat de reprezentanții instituțiilor.

Convinsă că discută cu persoane de încredere și că își protejează economiile, femeia a efectuat un transfer bancar în valoare de 36.000 de lei către contul furnizat de escroci. Abia ulterior și-a dat seama că a fost victima unei înșelătorii și a sesizat autoritățile.

Polițiștii atrag atenția că astfel de fraude sunt tot mai frecvente, iar infractorii folosesc diverse scenarii pentru a determina victimele să transfere bani sau să divulge date bancare confidențiale.

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