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Justitie· 2 min citire
Suceveancă de 32 de ani, păgubită cu 36.000 de lei după metoda „falsul polițist și falsul angajat bancar”
Înșelătorie
O femeie de 32 de ani din Suceava a fost înșelată cu 36.000 de lei după ce a fost convinsă de un fals polițist și un fals lucrător bancar că identitatea i-a fost folosită pentru contractarea unui credit.
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