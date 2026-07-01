Suceveancă de 32 de ani, păgubită cu 36.000 de lei după metoda „falsul polițist și falsul angajat bancar”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 iul. 2026, 17:44

O femeie de 32 de ani din Suceava a fost înșelată cu 36.000 de lei după ce a fost convinsă de un fals polițist și un fals lucrător bancar că identitatea i-a fost folosită pentru contractarea unui credit.

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