O nouă înșelăciune face victime în România. Cum funcționează „Metoda creditul”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iun. 2026, 23:18

Doi tineri de 19 ani, un ucrainean și un moldovean, au fost reținuți sâmbătă de polițiștii din Cluj, după ce au lăsat o femeie cu o datorie uriașă la bancă. Prin „Metoda creditul”, escrocii au convins victima din Cluj-Napoca să contracteze un împrumut de 107.500 de lei și să le predea întreaga sumă. Ei au pretins în mod fals că banii erau necesari pentru a finanța proceduri urgente de securizare și deblocare a unor conturi fictive.

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