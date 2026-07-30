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Justitie· 1 min citire

Petre Lăzăroiu avertizează asupra depășirii termenului de interimat: „Constituția este foarte clară”

Petre Lăzăroiu

Petre Lăzăroiu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 15:49

Fostul judecător al Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că procurorii ar putea analiza din punct de vedere penal situația premierului interimar Ilie Bolojan, în contextul depășirii termenului constituțional de 45 de zile pentru unele interimate ministeriale.

Lăzăroiu a afirmat că miniștrii interimari numiți după retragerea PSD din Guvern au depășit durata maximă permisă de Constituție. Potrivit acestuia, prevederea constituțională este clară și nu lasă loc de interpretări.

„Interimatul nu poate depăși 45 de zile. Este un text expres din Constituție”, a spus fostul judecător CCR.

Posibile consecințe juridice

Întrebat dacă Ilie Bolojan ar putea fi tras la răspundere penal, Petre Lăzăroiu a răspuns că o astfel de posibilitate există și a susținut că actele semnate după expirarea termenului de interimat ar putea fi contestate în instanță.

El a arătat că persoanele aflate în funcții interimare care au depășit termenul constituțional ar putea răspunde pentru documentele semnate în această perioadă, iar respectivele acte administrative ar putea fi supuse controlului judecătoresc.

Distincția dintre tipurile de interimat

Fostul judecător CCR a făcut diferența între membrii Guvernului rămași în funcție după moțiunea de cenzură și miniștrii numiți ulterior ca interimari pe posturile vacante. Potrivit explicațiilor sale, primii își păstrează mandatul până la învestirea noului Executiv, în timp ce pentru cei numiți ulterior se aplică limita de 45 de zile.

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