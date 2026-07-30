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Justitie· 1 min citire
Petre Lăzăroiu avertizează asupra depășirii termenului de interimat: „Constituția este foarte clară”
Petre Lăzăroiu
Fostul judecător al Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că procurorii ar putea analiza din punct de vedere penal situația premierului interimar Ilie Bolojan, în contextul depășirii termenului constituțional de 45 de zile pentru unele interimate ministeriale.
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