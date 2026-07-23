USR nu îl mai susține pe Nicușor Dan la următoarele alegeri. Ghinea: „Partidul va avea candidat propriu sau comun cu PNL”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 16:10

Senatorul USR Cristian Ghinea consideră că o nouă susținere pentru Nicușor Dan ar reprezenta o greșeală majoră pentru formațiune și spune că actualul președinte a pierdut legătura cu electoratul care l-a sprijinit.

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