USR nu îl mai susține pe Nicușor Dan la următoarele alegeri. Ghinea: „Partidul va avea candidat propriu sau comun cu PNL”

Senatorul USR Cristian Ghinea consideră că o nouă susținere pentru Nicușor Dan ar reprezenta o greșeală majoră pentru formațiune și spune că actualul președinte a pierdut legătura cu electoratul care l-a sprijinit.
Cristian Ghinea anunță că USR va avea candidat la alegerile prezidențiale
Ghinea afirmă că partidul nu mai poate repeta strategia folosită la scrutinul precedent. În opinia sa, singura necunoscută este dacă viitorul candidat va fi desemnat exclusiv de USR sau va fi rezultatul unei înțelegeri cu PNL.
„Eu vreau să anunț că USR va avea candidat. Dilema este dacă va fi un candidat comun cu PNL sau nu. Eu nu cred că USR se poate prezenta la următoarele alegeri susținându-l pe Nicușor Dan”, a declarat Cristian Ghinea în cadrul podcastului „Comunitatea Liberală”.
„USR nu are obligația morală de a se sinucide împreună cu Nicușor Dan”
Deși a precizat că nu mai face parte din conducerea partidului și că evită, în mod normal, să indice public direcția pe care ar trebui să o urmeze USR, Ghinea spune că sprijinirea din nou a lui Nicușor Dan ar avea consecințe grave pentru formațiune.
„Nu sunt confortabil să spun asta, pentru că am zis că, dacă nu mai sunt în conducerea USR, nu o să mă apuc să spun dinainte ce trebuie să facă partidul. Dar eu cred că ar fi sinucigași să îl susținem pe Nicușor Dan”, a afirmat el.
Senatorul susține că actualul președinte a ales să ignore opiniile electoratului care l-a susținut, iar USR nu ar trebui să plătească politic pentru această decizie.
„El a decis că nu contează opinia electoratului său de bază. USR nu are obligația morală de a se sinucide împreună cu Nicușor Dan. Ne-am face doar să dezertăm de la rolul de a-i reprezenta pe oameni”, a mai declarat Cristian Ghinea.
Ghinea vorbește și despre scenariul suspendării președintelui
Cristian Ghinea a comentat și discuțiile apărute în spațiul public privind o eventuală suspendare a lui Nicușor Dan. Acesta spune că nu consideră, în prezent, că există motive pentru declanșarea unei asemenea proceduri, însă atrage atenția asupra presiunii care ar putea veni din partea opiniei publice.
„Am fost foarte mirat de vehemența comentatorilor noștri la întrebarea despre suspendare. Deși nu cred, în sinea mea, că este de suspendare, va fi foarte greu pentru tine, ca politician, când publicul este atât de furios, să spui: «Nu, nu suspendăm»”, a afirmat Ghinea.
Acesta speră, totuși, ca partidele să nu fie puse în situația de a lua o astfel de decizie.
„Nu vreau să ajungem acolo. Nu vreau să avem această dilemă, până la urmă”, a încheiat Cristian Ghinea.
USR l-a susținut pe Nicușor Dan în alegerile din 2025
În aprilie 2025, conducerea extinsă a USR a decis retragerea sprijinului pentru candidata partidului, Elena Lasconi, și susținerea candidatului independent Nicușor Dan. Hotărârea a fost adoptată cu 75% dintre voturile membrilor prezenți în Comitetul Politic informal, liderii formațiunii argumentând atunci că acesta era candidatul proeuropean cu cele mai mari șanse de a ajunge în turul al doilea.
Ulterior, după primul tur al alegerilor, Comitetul Politic al USR a reconfirmat oficial susținerea pentru Nicușor Dan în confruntarea electorală cu George Simion. La acel moment, Dominic Fritz declara că partidul este „unit” în spatele candidatului independent.
Cum a reapărut în discuție tema suspendării
Subiectul suspendării președintelui a fost readus în prim-plan de AUR. La 1 iulie 2026, conducerea partidului a votat în unanimitate pentru inițierea demersurilor și pentru deschiderea negocierilor cu celelalte formațiuni parlamentare.
Ulterior, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu vede motive pentru suspendarea lui Nicușor Dan, în timp ce șeful statului a catalogat întreaga discuție drept „total neserios”.
Potrivit Constituției, procedura de suspendare poate fi inițiată la solicitarea a cel puțin o treime dintre deputați și senatori, în cazul unor presupuse fapte grave prin care președintele ar fi încălcat prevederile Constituției. După consultarea Curții Constituționale, suspendarea trebuie aprobată prin votul majorității parlamentarilor, iar dacă este adoptată, urmează organizarea unui referendum pentru demiterea președintelui României.