Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Viorel Cataramă vine la Culisele Statului Paralel cu acuzații și analize care zguduie scena politică
Publicat23 iul. 2026, 16:44
SursăRealitatea PLUS
România este în haos! Criza politică scapă de sub control, iar lupta pentru putere se duce cu orice preț. În această seară, Viorel Cataramă vine în platou Culisele Statului Paralel, de la 20.55, cu acuzații și analize care zguduie scena politică.
Citește și
- 17:13Ilie Bolojan face declarații de presă la ora 18.00. Scandalul legii salarizării și procesul de miliarde cu magistrații, printre subiectele așteptate
- 17:03AUR solicită demiterea imediată a consilierului prezidențial onorific Eugen Tomac
- 16:36AUR propune reducerea TVA la 9% pentru prima locuință
- 16:10USR nu îl mai susține pe Nicușor Dan la următoarele alegeri. Ghinea: „Partidul va avea candidat propriu sau comun cu PNL”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News