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Politica· 1 min citire

Viorel Cataramă vine la Culisele Statului Paralel cu acuzații și analize care zguduie scena politică

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iul. 2026, 16:44
SursăRealitatea PLUS

România este în haos! Criza politică scapă de sub control, iar lupta pentru putere se duce cu orice preț. În această seară, Viorel Cataramă vine în platou Culisele Statului Paralel, de la 20.55, cu acuzații și analize care zguduie scena politică.

De ce refuză Ilie Bolojan să cedeze puterea? Cine blochează schimbarea și cine trage sforile din culise? Premierul demis continuă ofensiva pe Facebook. Propagandă, victimizare sau strategie electorală? Cine încearcă să manipuleze românii? În timp ce țara se confruntă cu probleme majore, ministrul Miruță se relaxează la 5 stele în Turcia.O ediție cu dezvăluiri șocante, confruntări și întrebări incomode pentru cei aflați la putere. Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu, în această seară, de la 20:55, doar la Televiziunea poporului.

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