Un leopard a dat buzna într-un magazin și a atacat oamenii. Imaginile sunt greu de privit

Momente de panică au fost surprinse într-un oraș din India, unde un leopard a pătruns într-un magazin de băuturi alcoolice și a atacat mai multe persoane. Animalul a provocat rănirea a trei oameni și a rămas blocat în interior aproape cinci ore, până când a fost capturat de echipele specializate.
Incidentul s-a petrecut luni dimineață, în jurul orei 08:45, în localitatea Todaraisingh, din districtul Tonk, statul Rajasthan, relatează Top Indian News.
Leopardul a coborât din pădure și a ajuns în centrul orașului
Potrivit autorităților, animalul sălbatic ar fi venit din zona împădurită aflată în apropierea localității și a ajuns în centrul orașului, unde a intrat într-un magazin de băuturi alcoolice situat pe șoseaua Bisalpur.
Prima persoană atacată a fost un bărbat de 40 de ani, care se afla în fața magazinului.
La scurt timp, leopardul a pătruns în interiorul localului comercial și s-a năpustit asupra vânzătorului, un tânăr în vârstă de 25 de ani.
Acesta a reușit să scape din calea animalului, însă a suferit răni la nivelul nasului, spatelui și în alte zone ale corpului.
Un voluntar venit să ajute a fost și el atacat
După ce localnicii au alertat autoritățile cu privire la prezența leopardului, la fața locului a ajuns și un voluntar al Departamentului Silvic.
În timpul intervenției, și acesta a fost rănit de animal.
Pentru gestionarea situației a fost mobilizată o echipă specializată din Jaipur, care a coordonat operațiunea de capturare.
Animalul a fost tranchilizat după aproape cinci ore
Intervenția s-a încheiat după aproximativ cinci ore, când leopardul a fost tranchilizat și scos în siguranță din magazin.
Ulterior, acesta a fost transportat la sediul Diviziei Silvice Tonk, unde urmează să fie supus unor examinări medicale.
Medicul veterinar Ashok Tanwar, cel care a coordonat operațiunea, a precizat că este vorba despre un leopard mascul.
Acesta a declarat că, de-a lungul carierei sale, a participat la 63 de acțiuni de salvare a animalelor sălbatice, însă este pentru prima dată când intervine pentru capturarea unui leopard rămas blocat într-un magazin de băuturi alcoolice.
Nu este primul incident de acest fel în India
Astfel de incidente au mai avut loc în India și în trecut.
În 2016, un leopard a pătruns într-o școală și a atacat mai multe persoane.
Cu doi ani înainte, în 2014, o femeie din India a reușit să ucidă un leopard după o confruntare care a durat aproape 30 de minute. Înarmată doar cu uneltele folosite la muncile câmpului, printre care și o seceră, aceasta a reușit să se apere și să învingă animalul sălbatic.