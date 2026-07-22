Un leopard a dat buzna într-un magazin și a atacat oamenii. Imaginile sunt greu de privit

Publicat 22 iul. 2026, 17:03 Sursă Top Indian News

Momente de panică au fost surprinse într-un oraș din India, unde un leopard a pătruns într-un magazin de băuturi alcoolice și a atacat mai multe persoane. Animalul a provocat rănirea a trei oameni și a rămas blocat în interior aproape cinci ore, până când a fost capturat de echipele specializate.

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