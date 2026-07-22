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Un leopard a dat buzna într-un magazin și a atacat oamenii. Imaginile sunt greu de privit

Un leopard a dat buzna într-un magazin și a atacat oamenii

Un leopard a dat buzna într-un magazin și a atacat oamenii

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 iul. 2026, 17:03
SursăTop Indian News

Momente de panică au fost surprinse într-un oraș din India, unde un leopard a pătruns într-un magazin de băuturi alcoolice și a atacat mai multe persoane. Animalul a provocat rănirea a trei oameni și a rămas blocat în interior aproape cinci ore, până când a fost capturat de echipele specializate.

Incidentul s-a petrecut luni dimineață, în jurul orei 08:45, în localitatea Todaraisingh, din districtul Tonk, statul Rajasthan, relatează Top Indian News.

Leopardul a coborât din pădure și a ajuns în centrul orașului

Potrivit autorităților, animalul sălbatic ar fi venit din zona împădurită aflată în apropierea localității și a ajuns în centrul orașului, unde a intrat într-un magazin de băuturi alcoolice situat pe șoseaua Bisalpur.

Prima persoană atacată a fost un bărbat de 40 de ani, care se afla în fața magazinului.

La scurt timp, leopardul a pătruns în interiorul localului comercial și s-a năpustit asupra vânzătorului, un tânăr în vârstă de 25 de ani.

Acesta a reușit să scape din calea animalului, însă a suferit răni la nivelul nasului, spatelui și în alte zone ale corpului.

Un voluntar venit să ajute a fost și el atacat

După ce localnicii au alertat autoritățile cu privire la prezența leopardului, la fața locului a ajuns și un voluntar al Departamentului Silvic.

În timpul intervenției, și acesta a fost rănit de animal.

Pentru gestionarea situației a fost mobilizată o echipă specializată din Jaipur, care a coordonat operațiunea de capturare.

Animalul a fost tranchilizat după aproape cinci ore

Intervenția s-a încheiat după aproximativ cinci ore, când leopardul a fost tranchilizat și scos în siguranță din magazin.

Ulterior, acesta a fost transportat la sediul Diviziei Silvice Tonk, unde urmează să fie supus unor examinări medicale.

Medicul veterinar Ashok Tanwar, cel care a coordonat operațiunea, a precizat că este vorba despre un leopard mascul.

Acesta a declarat că, de-a lungul carierei sale, a participat la 63 de acțiuni de salvare a animalelor sălbatice, însă este pentru prima dată când intervine pentru capturarea unui leopard rămas blocat într-un magazin de băuturi alcoolice.

Nu este primul incident de acest fel în India

Astfel de incidente au mai avut loc în India și în trecut.

În 2016, un leopard a pătruns într-o școală și a atacat mai multe persoane.

Cu doi ani înainte, în 2014, o femeie din India a reușit să ucidă un leopard după o confruntare care a durat aproape 30 de minute. Înarmată doar cu uneltele folosite la muncile câmpului, printre care și o seceră, aceasta a reușit să se apere și să învingă animalul sălbatic.

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