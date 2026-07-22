Încă un nume greu din Rusia sfârșește în condiții suspecte. Legătura neașteptată cu ultimul zbor al lui Prigojin

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 16:14

Moartea unui fost director din industria aviatică rusă alimentează din nou suspiciunile privind seria de decese misterioase care au vizat persoane aflate în poziții-cheie în Rusia. Aleksei Korșenko, fost director general adjunct al companiei „Avia Group”, a fost găsit fără viață la Moscova, la doar trei săptămâni după ce fusese concediat din funcție.

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