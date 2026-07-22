Încă un nume greu din Rusia sfârșește în condiții suspecte. Legătura neașteptată cu ultimul zbor al lui Prigojin

Moartea unui fost director din industria aviatică rusă alimentează din nou suspiciunile privind seria de decese misterioase care au vizat persoane aflate în poziții-cheie în Rusia. Aleksei Korșenko, fost director general adjunct al companiei „Avia Group”, a fost găsit fără viață la Moscova, la doar trei săptămâni după ce fusese concediat din funcție.
Potrivit informațiilor apărute în presa rusă, autoritățile iau în calcul, ca variantă preliminară, sinuciderea. Totuși, apropiații fostului director resping această ipoteză și susțin că explicația oficială nu este credibilă.
Trupul a fost găsit în apartamentul său din Moscova
Publicația „Agentstvo Novîi” relatează că Aleksei Korșenko avea 57 de ani în momentul decesului. Deși informația privind moartea sa fusese publicată încă din luna iunie de ziarul „Moskovski Komsomolets”, cazul a trecut aproape neobservat. Abia în această săptămână subiectul a revenit în atenția publică, după ce canalul de Telegram „VCEK-OGPU” a făcut public numele celui decedat.
Conform datelor disponibile, Korșenko a fost găsit spânzurat pe balconul apartamentului său de pe strada Flotskaia, în data de 6 iunie. În aceeași zi, documentele sale de identitate au fost declarate nevalabile.
O carieră de aproape trei decenii în aviația rusă
Aleksei Korșenko activa în domeniul aviației încă din 1997, când și-a început activitatea la compania „Aeroflot”, potrivit publicației „Agentstvo”.
În 2008, s-a alăturat companiei „Avia Group”, operatorul terminalelor destinate aviației de afaceri din aeroporturile Șeremetievo și Pulkovo.
Trei ani mai târziu, în 2011, a fost numit la conducerea companiei „AG Terminal”, filială a „Avia Group”. În 2015, această societate a intrat pe lista sancțiunilor impuse de Statele Unite din cauza legăturilor cu Ghennadi Timcenko, unul dintre apropiații liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Compania a fost lichidată în anul 2020.
După desființarea firmei, Korșenko s-a întors la „Avia Group”, unde a ocupat funcția de director general adjunct responsabil de operațiunile la sol și administrarea terminalelor.
Persoanele din anturajul său au declarat că demiterea sa, produsă cu doar trei săptămâni înainte de moarte, a fost complet neașteptată.
Posibila legătură cu prăbușirea avionului lui Evgheni Prigojin
Potrivit Myrotvorets News, numele lui Aleksei Korșenko a atras atenția din cauza poziției pe care o ocupa la terminalul de aviație de afaceri din Șeremetievo.
Acesta este locul unde a fost pregătit pentru ultimul zbor avionul lui Evgheni Prigojin, liderul grupării Wagner.
Pe 23 august 2023, aeronava de tip Embraer Legacy 600 în care se afla fondatorul grupării paramilitare Wagner s-a prăbușit în regiunea Tver din Rusia. Niciuna dintre persoanele aflate la bord nu a supraviețuit.
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, nu este exclus ca Korșenko să fi avut acces la informații privind pregătirea tehnică a aeronavei înaintea decolării. De asemenea, au circulat zvonuri referitoare la o posibilă intervenție asupra întreținerii avionului și la ipoteza amplasării unui dispozitiv exploziv la bord.
Lista deceselor misterioase din Rusia continuă să crească
De la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, peste douăzeci de directori și foști directori ai unor mari companii din Rusia au murit în împrejurări care, în numeroase cazuri, au fost considerate suspecte.
Anul 2022 a fost cel mai marcat de astfel de decese. Atunci au fost găsiți morți Leonid Șulman, șeful serviciului de transport al „Gazprom Invest”, Vladislav Avaev, fost vicepreședinte al „Gazprombank”, și Serghei Protoseni, fost director de top al companiei „Novatek”.
În același an, Ravil Maganov, președintele Consiliului de Administrație al „Lukoil”, a murit după ce a căzut de la fereastra Spitalului Clinic Central al Administrației Prezidențiale. Succesorul său, Vladimir Nekrasov, și-a pierdut viața un an mai târziu, cauza oficială fiind o „insuficiență cardiacă acută”.
Seria incidentelor a continuat și în anii următori
Șirul acestor decese nu s-a oprit în 2022.
În 2023, a fost găsit mort Veaceslav Rovneiko, directorul Uniunii Interregionale de Combustibil.
În 2024, vicepreședintele „Lukoil”, Vitali Robertus, ar fi murit prin sinucidere.
În 2025, vicepreședintele companiei „Transneft”, Andrei Badalov, a căzut de la balcon.
Tot în iulie 2025, fostul ministru al Transporturilor din Rusia, Roman Starovoit, demis de Vladimir Putin pe 7 iulie 2025, și fostul guvernator al regiunii Kursk au fost găsiți morți în locuințele lor în aceeași zi.
Pe 7 ianuarie 2026, canalul rus Ural Mash a anunțat prăbușirea unui elicopter la bordul căruia se aflau oligarhi care susțineau efortul de război al Rusiei împotriva Ucrainei.
În aceeași lună, omul de afaceri rus Vladislav Baumgertner, în vârstă de 56 de ani, a dispărut în Cipru în circumstanțe care nu au fost elucidate.