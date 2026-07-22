Primarul New York-ului nu îl poate aresta pe Netanyahu și cere administrației Trump să acționeze

Mamdani renunță la planul de a-l aresta pe Netanyahu la New York, invocând lipsa competenței legale, și cere administrației Trump să pună în aplicare mandatul CPI.
Mamdani cere Washingtonului să acţioneze
Primarul oraşului New York, Zohran Mamdani, a declarat marţi că administraţia sa nu are capacitatea juridică de a-l aresta pe premierul israelian, Benjamin Netanyahu, aşa cum intenţiona, şi a cerut autorităţilor federale americane să acţioneze. Anunţul vine la scurt timp după ce Donald Trump a spus că „Netanyahu nu va fi arestat sub nicio formă și în nicio împrejurare cât timp se află în Statele Unite ale Americii”.
Primarul democrat a declarat că poartă discuţii despre posibilitatea legală de a pune în executare mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI) împotriva liderului israelian, în cazul în care acesta se va prezenta la Adunarea Generală a ONU în septembrie, informează AFP, conform Agerpres.
„Administraţia mea a examinat toate căile disponibile” şi „este clar că nu avem autoritatea legală independentă necesară pentru a pune în executare acest mandat. Totuşi, administraţia federală are această autoritate, şi îi cer să se alăture CPI în punerea în executare a acestui mandat”, a declarat Mamdani într-un scurt mesaj video postat pe reţelele sociale, inclusiv pe X.
Trump respinge cererea primarului
Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat luni că prim-ministrul israelian, aliatul său în războiul împotriva Iranului, nu va fi arestat în Statele Unite, ca răspuns la remarcile lui Mamdani, pe care republicanul îl critică vocal. Experţi juridici şi oficiali americani, inclusiv ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, au subliniat că SUA nu sunt parte la Statutul de la Roma, că acordurile privind sediul ONU oferă imunitate diplomatică şefilor de guverne în vizită şi că autoritatea federală prevalează asupra deciziilor unui primar local.
Mandatul CPI şi acuzaţiile
Curtea Penală Internaţională (CPI), cu sediul la Haga, a emis mandate de arestare în 2024 pe numele lui Benjamin Netanyahu pentru crime de război şi crime împotriva umanităţii comise în Fâşia Gaza în timpul ofensivei israeliene lansate ca represalii la atacul Hamas din 7 octombrie 2023.
CPI a susţinut că există „motive rezonabile” să se creadă că Netanyahu şi fostul ministru al apărării, Yoav Gallant, sunt responsabili pentru fapte precum „înfometarea ca metodă de război” a populaţiei civile din Gaza.