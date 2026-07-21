Zelenski cedează presiunilor străzii și îl demite pe comandantul-șef al Forțelor Armate

Publicat 21 iul. 2026, 23:19 Sursă Kyiv Independent

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a demis pe comandantul-șef al Forțelor Armate, generalul Oleksandr Sîrski, numindu-l în locul său pe comandantul Forțelor Întrunite, Mihailo Drapatîi. Decizia vine pe fondul protestelor desfășurate în mai multe orașe din Ucraina, unde manifestanții au cerut în mod repetat schimbarea conducerii armatei.

Distribuie articolul