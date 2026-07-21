Zelenski cedează presiunilor străzii și îl demite pe comandantul-șef al Forțelor Armate

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a demis pe comandantul-șef al Forțelor Armate, generalul Oleksandr Sîrski, numindu-l în locul său pe comandantul Forțelor Întrunite, Mihailo Drapatîi. Decizia vine pe fondul protestelor desfășurate în mai multe orașe din Ucraina, unde manifestanții au cerut în mod repetat schimbarea conducerii armatei.
Schimbare la vârful armatei ucrainene
Anunțul privind înlocuirea lui Oleksandr Sîrski a fost făcut pe 21 iulie, după mai multe zile de manifestații în Kiev și în alte orașe ale țării.
Demiterea generalului are loc într-un climat tensionat, alimentat de nemulțumirile generate de decizia președintelui Zelenski de a-l revoca, săptămâna trecută, pe ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, scrie Kyiv Independent.
Protestatarii au cerut două schimbări majore
În urma demiterii lui Fedorov, în Ucraina au avut loc proteste zilnice începând cu 16 iulie.
Potrivit organizatorilor, revendicările s-au concentrat pe două solicitări: revenirea lui Mihailo Fedorov la conducerea Ministerului Apărării și înlocuirea lui Oleksandr Sîrski din funcția de comandant-șef al armatei.
Veteranul Dmitro Koziatînskîi, unul dintre organizatorii manifestațiilor, a declarat că acestea au urmărit în mod explicit cele două obiective.
Fedorov a vorbit despre un ultimatum
La o conferință de presă susținută după revocarea sa, Mihailo Fedorov a afirmat că generalul Sîrski i-ar fi adresat președintelui Volodimir Zelenski un ultimatum.
Relațiile dintre cei doi erau considerate tensionate încă din perioada în care Fedorov preluase portofoliul Apărării, diferențele dintre ei vizând modul de organizare și conducere a armatei.
Critici la adresa stilului de comandă al lui Sîrski
Oleksandr Sîrski a fost criticat în repetate rânduri de militari și analiști pentru stilul său de conducere, caracterizat printr-o structură de comandă puternic centralizată și inspirată din doctrina militară sovietică.
Criticii i-au reproșat tendința de a controla în detaliu deciziile operative și menținerea unei culturi de comandă considerate depășite.
În același timp, schimbările operate de Zelenski au fost contestate de parlamentari, veterani și reprezentanți ai societății civile, care au avertizat că înlăturarea lui Fedorov ar putea afecta reformele începute în Ministerul Apărării.
Cine este noul comandant al armatei
Noul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei este Mihailo Drapatîi, în vârstă de 44 de ani, considerat unul dintre cei mai apreciați comandanți militari ai țării.
Acesta susține un model de conducere bazat pe acordarea unei autonomii mai mari comandanților din teren, pe luarea rapidă a deciziilor și pe responsabilizarea structurilor de comandă.
După demiterea lui Fedorov, Drapatîi și-a exprimat public sprijinul pentru reformele promovate de fostul ministru.
„Armata are nevoie de schimbare”, a declarat acesta, adăugând că „un comandant nu are dreptul să tacă în fața problemelor” atunci când sunt puse în joc viețile oamenilor.
În timpul invaziei ruse declanșate în 2022, Drapatîi a contribuit la organizarea apărării orașului Krivoi Rog, a avut un rol important în eliberarea regiunii Herson și, ulterior, a coordonat răspunsul armatei ucrainene în timpul ofensivei ruse din regiunea Harkov din 2024.