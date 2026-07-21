Chinezii și filipinezii s-au bătut cu vâsle și bastoane. SUA condamnă incidentul

Publicat 21 iul. 2026, 20:31 Sursă Realitatea PLUS

Incident grav în Marea Chinei de Sud, unde mai mulți ofițeri chinezi și filipinezi s-au bătut cu vâsle și bastoane! O navă a Pazei de Coastă chineze s-a apropiat de un avanpost militar al filipinezilor.

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