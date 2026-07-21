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Chinezii și filipinezii s-au bătut cu vâsle și bastoane. SUA condamnă incidentul

Bătaie în Marea Chinei de Sud

Bătaie în Marea Chinei de Sud

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat21 iul. 2026, 20:31
SursăRealitatea PLUS

Incident grav în Marea Chinei de Sud, unde mai mulți ofițeri chinezi și filipinezi s-au bătut cu vâsle și bastoane! O navă a Pazei de Coastă chineze s-a apropiat de un avanpost militar al filipinezilor.

Rubio vrea să se vadă cu omologul său

Aceștia din urmă au trimis o barcă pentru a le cere să părăsească zona, iar apoi a izbucnit scandalul.

Statele Unite au condamnat China pentru acest incident, iar Marco Rubio ar putea să aibă o întâlnire cu omologul său.

Beijingul revendică suveranitatea aproape a întregii Mări a Chinei de Sud, în ciuda unei hotărâri la nivel internațional care a stabilit că revendicările nu au niciun fundament juridic.

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