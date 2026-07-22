Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Atenționare de călătorie de la MAE: Franța este sub cod roșu și portocaliu de incendii de vegetație
Incendii Franța. Foto: Profimedia
Publicat22 iul. 2026, 21:21
SursăAgerpres
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în sud-estul Republicii Franceze că, începând de miercuri, autoritățile franceze au instituit un cod roșu de incendii de vegetație pentru departamentul Bouches-du-Rhone și un cod portocaliu pentru departamentele Var, Gard, Vaucluse și Alpes-de-Haute-Provence.
Citește și
- 21:07Șeful unui cartel mexican temut, condamnat la închisoare pe viață
- 20:13Influenceriță româncă, condamnată după furtul unei brățări de 36.500 de euro dintr-un magazin de lux. Cum au reușit polițiștii să o identifice
- 19:55Bărbatul acuzat că recruta femei pentru Jeffrey Epstein a fost găsit mort la Paris. Primele informații despre deces
- 19:28Zelenski i-a trasat obiectivele noului șef al armatei ucrainene. Rusia rămâne principala țintă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News