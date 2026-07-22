Atenționare de călătorie de la MAE: Franța este sub cod roșu și portocaliu de incendii de vegetație

Publicat 22 iul. 2026, 21:21 Sursă Agerpres

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în sud-estul Republicii Franceze că, începând de miercuri, autoritățile franceze au instituit un cod roșu de incendii de vegetație pentru departamentul Bouches-du-Rhone și un cod portocaliu pentru departamentele Var, Gard, Vaucluse și Alpes-de-Haute-Provence.

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