FIFA vrea o pauză de 30 de minute la finala Cupei Mondiale pentru un show tip Super Bowl

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 22:24

Federația Internațională de Fotbal (FIFA) pregătește o nouă decizie controversată pentru finala Cupei Mondiale. Pentru a face loc unui spectacol muzical de proporții, forul mondial ia în calcul prelungirea pauzei meciului de la cele 15 minute regulamentare la 20 sau chiar 30 de minute.

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