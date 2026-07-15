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Sport· 1 min citire

FIFA vrea o pauză de 30 de minute la finala Cupei Mondiale pentru un show tip Super Bowl

Cupa Mondială

Cupa Mondială

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 22:24

Federația Internațională de Fotbal (FIFA) pregătește o nouă decizie controversată pentru finala Cupei Mondiale. Pentru a face loc unui spectacol muzical de proporții, forul mondial ia în calcul prelungirea pauzei meciului de la cele 15 minute regulamentare la 20 sau chiar 30 de minute.

Această inițiativă este inspirată direct de celebrul „halftime show” de la Super Bowl. Pe scenă ar urma să urce nume uriașe din industria muzicală internațională, pentru a transforma pauza într-un eveniment global de divertisment. Printre artiștii anunțați deja se numără Burna Boy, Shakira, Justin Bieber, Madonna și trupa sud-coreeană de K-pop BTS.

Posibil „halftime show” ca la Super Bowl în finala Cupei Mondiale

Informația este susținută de mai multe publicații de prestigiu. Șeful departamentului de sport de la „The Times” afirmă că pauza se va dubla, ajungând la o jumătate de oră, detaliu confirmat și de sursele citate de BBC.

Pe de altă parte, jurnaliștii de la The Athletic notează că, deși prelungirea pauzei este o certitudine, FIFA ar fi alocat exact 11 minute exclusiv pentru momentul artistic, descris drept o „sărbătoare memorabilă la intersecția dintre sport și muzică”.

Posibila modificare riscă să atragă un nou val de critici din partea suporterilor tradiționaliști, alimentând dezbaterile despre „americanizarea” fotbalului.

Competiția a fost deja marcată de introducerea pauzelor de hidratare, care au creat impresia că meciurile sunt segmentate în patru sferturi, asemănătoare pauzelor publicitare din sporturile de peste ocean.

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