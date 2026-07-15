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Sport· 1 min citire
FIFA vrea o pauză de 30 de minute la finala Cupei Mondiale pentru un show tip Super Bowl
Cupa Mondială
Federația Internațională de Fotbal (FIFA) pregătește o nouă decizie controversată pentru finala Cupei Mondiale. Pentru a face loc unui spectacol muzical de proporții, forul mondial ia în calcul prelungirea pauzei meciului de la cele 15 minute regulamentare la 20 sau chiar 30 de minute.
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