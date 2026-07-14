Spania cere scuze Franței după declarația unui fost premier: „Nu există jucători francezi în națională”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 22:19

Guvernul spaniol și-a cerut scuze oficial Franței după ce fostul prim-ministru Mariano Rajoy a pus la îndoială identitatea franceză a mai multor jucători convocați la echipa națională pentru Campionatul Mondial.

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