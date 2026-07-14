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Extern· 2 min citire
Spania cere scuze Franței după declarația unui fost premier: „Nu există jucători francezi în națională”
Franța - Spania (foto: profimedia)
Guvernul spaniol și-a cerut scuze oficial Franței după ce fostul prim-ministru Mariano Rajoy a pus la îndoială identitatea franceză a mai multor jucători convocați la echipa națională pentru Campionatul Mondial.
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