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Spania cere scuze Franței după declarația unui fost premier: „Nu există jucători francezi în națională”

Franța - Spania (foto: profimedia)

Franța - Spania (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 22:19

Guvernul spaniol și-a cerut scuze oficial Franței după ce fostul prim-ministru Mariano Rajoy a pus la îndoială identitatea franceză a mai multor jucători convocați la echipa națională pentru Campionatul Mondial.

Ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, a anunțat că a discutat cu omologul său francez și a transmis scuzele Guvernului de la Madrid. Acesta a calificat afirmațiile lui Rajoy drept „inacceptabile” și a spus că acestea „poartă otrava rasismului și a xenofobiei”.

„Este o chestiune foarte serioasă să folosești culoarea pielii pentru a stabili cine poate fi cetățean și cine nu”, a declarat șeful diplomației spaniole, potrivit Reuters.

Ce a scris Rajoy

Scandalul a fost declanșat de un articol de opinie semnat de Mariano Rajoy, în care fostul premier a afirmat că echipa națională a Franței are „un nivel foarte ridicat, dar fără francezi”, o remarcă interpretată drept o aluzie la originile etnice ale mai multor jucători francezi.

Partidul Popular, formațiunea din care provine Rajoy, a încercat să tempereze scandalul, susținând prin vocea unui purtător de cuvânt că articolul avea o tentă sarcastică.

Reacții dure la Paris

Declarațiile au fost condamnate ferm și în Franța, atât de oficiali guvernamentali, cât și de opoziție.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a reacționat tranșant: „Comentariile acestea sunt jalnice. Odată pentru totdeauna: Franța nu are o culoare a pielii. Orice afirmație contrară este un semn de idioțenie, rasism sau o combinație a ambelor.”

Purtătorul de cuvânt al Adunării Naționale, Julien Odoul, a numit comentariile fostului premier spaniol „scandaloase, rușinoase și deplorabile”.

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