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Social· 2 min citire
Peru, cucerit de Haaland: sute de copii au fost botezați cu numele starului norvegian
Erling Haaland (foto: profimedia)
Registrul Național de Identificare și Stare Civilă din Peru (RENIEC) a semnalat o creștere notabilă a numărului de bebeluși botezați cu numele fotbalistului Erling Haaland, în contextul în care starul norvegian se bucură de o popularitate tot mai mare pe continentul sud-american.
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