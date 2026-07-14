Peru, cucerit de Haaland: sute de copii au fost botezați cu numele starului norvegian

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 20:21

Registrul Național de Identificare și Stare Civilă din Peru (RENIEC) a semnalat o creștere notabilă a numărului de bebeluși botezați cu numele fotbalistului Erling Haaland, în contextul în care starul norvegian se bucură de o popularitate tot mai mare pe continentul sud-american.

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