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Peru, cucerit de Haaland: sute de copii au fost botezați cu numele starului norvegian

Erling Haaland (foto: profimedia)

Erling Haaland (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 20:21

Registrul Național de Identificare și Stare Civilă din Peru (RENIEC) a semnalat o creștere notabilă a numărului de bebeluși botezați cu numele fotbalistului Erling Haaland, în contextul în care starul norvegian se bucură de o popularitate tot mai mare pe continentul sud-american.

Conform datelor instituției, 468 de cetățeni peruani poartă deja numele de familie Haaland, iar alți 91 de copii au fost înregistrați cu numele complet Erling Haaland. Numărul înregistrărilor a urcat de la începutul lunii, pe fondul atenției sporite generate de evoluțiile jucătorului de la Manchester City.

Iván Torres, purtătorul de cuvânt al RENIEC, a explicat pentru postul Televisión Panamericana că numele fotbaliștilor consacrați influențează frecvent decizia părinților atunci când își aleg copiii. Acesta a glumit: „Haaland este și peruan.”

Declarația confirmă gradul mare de simpatie de care se bucură atacantul norvegian în America de Sud, cu toate că Norvegia și Peru nu au istoric fotbalistic comun.

Messi și Ronaldo rămân în top, dar Neymar e liderul incontestabil

Chiar și așa, Haaland nu a reușit să îi surclaseze pe favoriții de dinaintea lui. Potrivit Registrului Civil, 3.402 peruani se numesc Messi, dintre care 292 au fost înregistrați oficial ca Lionel Messi. Însă poziția de lider îi apartine tot lui Neymar, al cărui nume a fost ales pentru 33.809 persoane, cea mai răspândită denumire inspirată dintr-un fotbalist în Peru.

Cristiano Ronaldo numără 1.185 de „omonimi”, în timp ce tânărul talent spaniol Lamine Yamal a determinat deja 1.241 de peruani să îi adopte numele de familie drept prenume pentru copiii lor.

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