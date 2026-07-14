Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
UE schimbă regulile de promovare a produselor agroalimentare. Fermierii se pot bucura de o prefinanțare mai mare
UE schimbă regulile de promovare a produselor agroalimentare
Publicat14 iul. 2026, 18:03
SursăAgerpres
Comisia Europeană a adoptat marți norme mai simple pentru politica UE de promovare a produselor agroalimentare, reducând cerințele administrative și financiare pentru beneficiari și pentru statele membre, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
Citește și
- 19:53CNAIR renunță la 500 de angajări, după ce Ministerul Transporturilor a respins bugetul inițial
- 19:27Cele mai bune licee din România după media la BAC. TOP 10 aduce surprize importante
- 18:50A intrat în apă și s-a trezit cu o amendă de 250 de euro. Greșeala pe care mulți turiști o fac în Grecia fără să știe
- 18:09Ministerul Mediului cere închisoare de până la 20 de ani pentru cei care poluează grav sau distrug ecosisteme
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News