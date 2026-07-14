UE schimbă regulile de promovare a produselor agroalimentare. Fermierii se pot bucura de o prefinanțare mai mare

Publicat 14 iul. 2026, 18:03 Sursă Agerpres

Comisia Europeană a adoptat marți norme mai simple pentru politica UE de promovare a produselor agroalimentare, reducând cerințele administrative și financiare pentru beneficiari și pentru statele membre, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

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